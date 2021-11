KETTY, NICOLETTA, ARIANNA E MATHIS, FIGLI NICOLA DI BARI/ “È la nostra stella”

Parole di grande affetto da parte di Ketty e Nicoletta, due dei figli di Nicola di Bari a Oggi è un altro giorno. La prima, in un videomessaggio, dedica al padre parole di grande amore: “Sono fiera di te, di come hai affrontato questi duie anni molto difficili. Tu li hai vissuti con tanto coraggio e determinazione, ora bisogna prendere in mano tutti i nostri progetti e io ti romperò le scatole fino a quando non li realizzerai. Sei la mia stella che illumina la mia vita sin dalla nascita. È così da sempre.” In studio c’è anche Nicoletta, che del padre dice: “È un uomo straordinario, un papà speciale. Non ci ha mai buttato nella mischia, è sempre stato protettivo. A casa ha sempre cantato ed è molto affettuoso.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

I quattro figli di Nicola di Bari

Nicola Di Bari e la moglie Agnese Girardello hanno 4 figli: Ketty, Nicoletta, Arianna e Mathis. La primogenita, Ketty, nasce nel 1968 mentre il padre sta partecipando al Cantagiro con la canzone “Eternamente”. Pochi minuti prima di salire sul palco della tappa a Massa Carrara, Nicola Di Bari riceve la telefonata del fratello che gli annuncia la nascita della figlia: “È una gioia grandissima, ma avrei voluto essere vicino ad Agnese”, risponde ai giornalisti, prima di correre a Milano dalla moglie e dalla bambina. Nel 1972, in concomitanza con la vittoria a Sanremo con “I giorni dell’arcobaleno”, nasce Nicoletta, secondogenita di casa Scommegna. Nel novembre dell’anno dopo, 1973, arriva Arianna, la terza figlia. Infine nel 1979 Nicola diventa padre per la quarta volta, con l’arrivo del figlio Mathis.

Arianna Scommegna, terza figlia di Nicola Di Bari

Arianna Scommegna, terzogenita del cantante Nicola Di Bari, è un attrice di teatro di grande talento. Nata a Milano il 15 novembre del 1973, si è diplomata come attrice nel 1996 presso la Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi. Nel 1996 ha vinto il Premio Lina Volonghi, mentre nel 2010 il Premio nazionale della Critica conferito dall’Associazione Nazionale dei critici di teatro. Nel 2011 Arianna ha ottenuto il Premio Hystrio e nel 2014 il Premio Ubu come miglior attrice per “Il ritorno a casa”, regia di Peter Stein. Nel 2020 ha recitato sul grande schermo per Checco Zalone nel film “Toto tolo”, in cui è apparso anche il padre Nicola Di Bari, che nel film interpreta lo zio del protagonista: “È la prima volta che lavoriamo insieme, oltretutto per un film così fortunato: un’esperienza entusiasmante”, ha detto il cantautore pugliese a Gente. Arianna Scommegna ha lavorato anche per Silvio Soldini, Marco Bellocchio e Giuseppe Bertolucci.

