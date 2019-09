Kevin Caniggia, figlio di Mariana Nannis e Paul Caniggia/ A fianco della madre contro il padre?

CHI EÈ KEVIN AXEL CANIGGIA?

Kevin Axel Caniggia non ha mai voluto seguire le orme del padre Claudio Paul Caniggia, allontanandosi in qualsiasi modo dai riflettori che hanno contribuito a renderlo famoso. Considerato dalla stampa argentina come un alternativo, un intellettuale e persino un solitario estremo, il suo nome è spuntato comunque fra le pagine di cronaca per via delle accuse lanciate dalla madre Mariana Nannis Caniggia contro l’ex calciatore. Parole pesanti che sembrano aver colpito solo a metà il 29enne. Secondo Mariana, infatti, il ragazzo e il padre avrebbero ancora un rapporto stretto, come dimostrano alcune foto pubblicate su Instagram e le parole d’affetto che ha scritto a Claudio in occasione del suo compleanno. Il primogenito della coppia ha sempre preferito per il resto mantenere una forte dose di riservatezza, tanto che anche oggi sono ben poche le notizie sul suo conto.

KEVIN AXEL CANIGGIA IN STUDIO CON LA MADRE

Una decisione quella di Kevin Axel Caniggia che lo allontana di molto dai due fratelli, anche se la sua abilità come pittore gli ha permesso fra gli altri di incontrare persino Robert De Niro. Lo scopriamo da una foto che ha pubblicato su Instagram lo scorso agosto, per augurare buon compleanno all’attore hollywoodiano. Nello scatto, Axel mostra due disegni sul profilo di De Niro. Impegnato nello studio dell’arte fin dai tredici anni, Kevin Axel Caniggia ha sempre preferito non prendere posizione riguardo alla dura battaglia fra la madre Mariana Nannis e il padre Claudio Paul. Anche se il ragazzo si troverà al fianco dell’ex modella nella puntata di Live – Non è la d’Urso di oggi, domenica 29 settembre 2019.

KEVIN AXEL CANIGGIA: LA SCELTA DIVERSA DAI FRATELLI

Di sicuro meno conosciuto rispetto ai fratelli Charlotte e Alexander. Il pittore infatti è conosciuto per il suo animo discreto, per aver scelto una strada diversa rispetto a quella dei genitori. “Al momento non dirà una parola, ma se i media continueranno a parlare difenderà una delle due parti”, aveva già anticipato il giornalista Tomas Dente dopo aver incontrato Axel, durante la trasmissione Nosotros a la Mañana. Il ragazzo inoltre avrebbe sempre difeso il padre a quanto pare, trovandosi spesso in conflitto con la madre e i due fratelli, ormai stanco della baraonda mediatica. La sua presenza nel salotto di Barbara d’Urso però sembra viaggiare su binari opposti, visto che Mariana Caniggia avrà al proprio fianco il primogenito. Nessuna lite all’orizzonte quindi: Axel ha cambiato idea sull’ex calciatore oppure vuole in qualche modo smussare gli spigoli caratteriali della donna?



© RIPRODUZIONE RISERVATA