Charlotte, figlia Caniggia e Mariana Nannis/ Bionda e fisico top: social pazzi di lei

Charlotte Caniggia continua a fare faville nel mondo della moda e anche sui social. La figlia di Mariana Nannis e Claudio Caniggia è più che conosciuta dal pubblico argentino, che segue ogni sua mossa, così come dai media che pubblicano di frequente articoli che la riguardano. Biondissima, fisico invidiabile e bellissima, Charlotte si divide fra ballo e shooting, mostrando foto sexy e pose da far girare la testa. In uno degli ultimi scatti condivisi su Instagram, la vediamo ferma in posa durante un Cha Cha Cha con il suo partner di ballo. Clicca qui per guardare la foto di Charlotte Caniggia. Nessun accenno invece in merito alla battaglia mediatica che si sta svolgendo fra i genitori, con botta e risposta continui. Mariana Nannis sarà tra l’altro una delle prime ospiti che siederà nel salotto di Live – Non è la d’Urso, in onda oggi, domenica 15 settembre 2019. Charlotte preferisce non esporsi, mantiene buoni rapporti con entrambi i genitori e non ritiene di dover dire nulla in merito alla relazione fra Caniggia e Sofia Bonelli. “Mi piacerebbe che stessero di nuovo insieme, ma oggi non lo vedo possibile”, sottolinea a Revista Caras. Non le interessa dire la sua opinione sulla Bonelli, convinta che molte delle voci che circolano nei suoi confronti siano solo delle menzogne. “Una bugia”, ha aggiunto ancora parlando delle voci di corridoio sul fatto che ad uno dei suoi fratelli è stato impedito di vedere il padre Claudio. “Inventano così tante cose. Siamo una famiglia, non combatteremo mai”, ha dichiarato. Alexander Caniggia infatti ha preso le difese della madre Mariana e anche se non ha supportato con altre prove le sue rivelazioni, ha preso le distanze dall’ex calciatore. Cosa che invece non è accaduta con gli altri due figli della coppia, Charlotte e Axel.

Charlotte, figlia di Caniggia

Bastano poche ore perché i media argentini parlino di Charlotte Caniggia, anche solo un post in cui mostra la sua nuova mascotte, un anatroccolo. La figlia di Mariana Nannis mostra infatti il piccolo in una delle sue Storie, mentre cerca di tenerlo al caldo e trova una soluzione per salvarlo. Purtroppo a quanto pare, svela poco dopo aver condiviso le foto, non riesce a trovare alcun veterinario disposto ad aiutarla. “Guarda amore, abbiamo una nuova mascotte”, dice in un altro video al fidanzato Roberto, subito dopo aver trovato l’animaletto in un bar e averlo avvolto in un tovagliolo. Nelle ore precedenti, Charlotte a quanto pare ha invece avuto da ridire su Mora Godoy durante l’ultima puntata di Bailando. “Non mi piace la sua energia, sono onesta. Dopo aver detto che i miei genitori erano separati, ci ho messo una croce sopra”, ha rivelato Charlotte senza aggiungere altro, come riferisce il sito Infobae. La bomba così esplosa però non ha contaminato la coreografia fatta con Agustin Reyero sulle note di Bang, bang, il brano di Ariana Grande, Nicki Minay e Jesse J. Le sue abilità in pista non si discutono, anche se c’è stato un piccolo incidente: ha perso qualche extension e li ha recuperati senza mai perdere il sorriso.

