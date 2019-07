Kevin Costner/ “Lady Diana avrebbe dovuto girare il sequel di Guardia del corpo”

Kevin Costner racconta un retroscena legato a Lady Diana. Se “Guardia del corpo”, film culto degli anni ’90, avesse avuto un seguito, proprio la principessa triste avrebbe potuto essere la sua protagonista assoluta. Per colpa della drammatica scomparsa però, tutto ciò non è potuto avvenire ma, come racconta lo stesso attore, ci sono andati davvero molto vicini: “Ci piaceva l’idea che Diana ricoprisse lo stesso ruolo di Whitney Houston nel seguito”, ha spiegato nel corso di una intervista rilasciata a People. Poi ha anche rivelato che la ex Principessa del Galles, stava proprio considerando di incominciare in questo modo una inedita carriera d’attrice. In seguito però, la tragica scomparsa ne ha purtroppo fermato ogni intento e buon proposito. La morte di Lady D, data il giorno dopo in cui Costner aveva ricevuto tra le sue mani, la bozza del copione per poterne girare una seconda parte. Quando si dice, destino beffardo…

Lady Diana avrebbe dovuto recitare in Guardia del Corpo 2

“Era un po’ nervosa perché la sua vita era molto controllata” ricorda ancora Kevin Costner, che ha spiegato come il maggiore sponsor del debutto al cinema di Diana (nonché massima connessione tra la macchina hollywoodiana e la principessa) fosse stata Sarah Ferguson, la ex moglie del fratello del principe Carlo, il principe Andrea. Ecco come racconta l’attore, questo particolare retroscena: “Sarah è stata molto importante. Rispetto sempre Sarah perché è stata lei che ha dato il la alla conversazione tra me e Diana”. “Mi ricordo di lei al telefono, era incredibilmente dolce, e mi ha chiesto se ci fossero scene con i baci, in un modo molto rispettoso (…) e le ho risposto: ‘Sì, ce ne sarà qualcuna ma possiamo anche renderle accettabili’”.

