Kevin James, attore, comico, produttore e sceneggiatore, e sempre stato un grande appassionato di sport. Al liceo la sua passione più grande era il wrestling: proprio qui ha conosciuto Mick Foley, futura star della WWE. Successivamente ha cominciato a studiare football management: pochi anni più tardi, capendo che quella non sarebbe stata la sua strada, ha deciso di avvicinarsi al mondo del teatro. Dopo aver ottenuto un piccolo ruolo, sei avvicinato sempre più a questo mondo, debuttando nel 1989 all’East Comedy Central come comico.

Da quel momento non sono mancati i successi per Kevin James, famoso soprattutto per il telefilm “The King of Queens”: la sua interpretazione gli è valsa anche una nomination agli Emmy Awards. Ha recitato, più avanti, in una serie di commedie come quella di successo “Un weekend da bamboccioni” con Adam Sandler e Chris Rock. Cinema e non solo: non sono mancate anche le esperienze televisive, come quella nella serie tv “The Crew” del 2021. Come doppiatore, invece, ha dato la voce ad alcuni personaggi di “Hotel Transylvania”, sia uno, che due, che tre.

Kevin James, chi è: con Steffiana de la Cruz quattro figli

Nella vita privata, Kevin James è felicemente sposato con Steffiana de la Cruz, una donna che ha quasi dieci anni in meno di lui e ha recitato in una serie di film del marito. Sembrerebbe che i due si siano conosciuti grazie a un appuntamento al buio nel 2001: nel 2003 hanno inziaito a convivere e l’anno successivo si sono sposati in California, con uno splendido ricevimento a Laguna Beach. I due hanno avuto insieme ben quattro figli e la famiglia sembra essere davvero un punto fermo della vita di Kevin James, che non perde occasione per postare foto in compagnia della bella moglie e dei bambini sui social. I quattro figli nati dall’amore tra James e Steffiana si chiamano Sienna-Marie James, nata nel 2005, Shea Joelle James, nata nel 2007, Kannon Valentine James, nato nel 2011 e infine Sistine Sabella James, arrivata nel 2015.