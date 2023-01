Kevin Paul e Karen Art Couling, figli di Mal/ “Sono tutta la mia vita”

Chi sono i figli di Mal e Renata Couling?

Mal e la moglie Renata Couling, ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, hanno avito due figli: Kevin Paul e Karen Art. Il primogenito è nato il 22 luglio 1998, mentre la sorella è nata nel 2001. Al figlio Kevin Paul è dedicata la canzone “Sono io”: “Sono io, che ti ho fatto così… / Sono io, che assomiglio a te / sono io, che ti spoglio e ti vesto / sono io, così bello per me / che fai smorfie ti aggrappi così / e mi chiami papà…”.

Sul suo sito ufficiale Mal ha ricordato la nascita della figlia Karen Art: “Ha rischiato di venire al mondo in automobile, tanta era la sua fretta di nascere. Renata, dopo le 23 ore di travaglio del primo parto, se l’era presa comoda… Così mi ha svegliato, abbiamo preparato la valigia e via di corsa all’ospedale”.

Kevin Paul e Karen Art: i figli di Mal

Karen è nata pochi giorni dopo la morte improvvisa del padre del cantante, Arthur: “Nella mia testa ho pensato che stava nascendo una figlia, che non c’era un angelo custode disponibile e allora mio padre si era sacrificato”, ha confessato a Il Gazzettino. Il secondo nome di Karen è “Art“, per ricordare il nonno Arthur, che non ha mai conosciuto. Tempo fa parlando del marito come padre a “C’è tempo per…”, Renata Couling ha detto che è sempre stato “poco presente per motivi logistici, era sempre via per lavoro. Quando c’è cerca di dare la qualità del tempo e non la quantità”. Nella stessa occasione Mal ha aggiunto: “Io voglio molto bene a loro, sono tutta la mia vita. Voglio loro tanto tanto bene e qualsiasi cosa possa fare per loro la faccio”.

