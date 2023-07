Kevin Spacey assolto da tutte le accuse di molestie sessuali/ La sentenza di Londra

Kevin Spacey è scoppiato in lacrime quando la giuria del tribunale di Londra lo ha ritenuto non colpevole di nove accuse di violenza sessuale e molestie mosse da quattro omini. Nel giorno del suo sessantaquattresimo compleanno, l’attore di House of Cards è stato scagionato da tutte le accuse contro di lui nel Regno Unito. La sentenza è arrivata dopo due giorni di dibattito.

Kevin Spacey ha passato le ultime quattro settimane e mezzo al Southwark Crown Court di Londra a combattere per la sua innocenza. Nel corso del processo, la giuria ha ascoltato i quattro uomini che avevano sporto denuncia contro l’attore (nessuno degli uomini può essere nominato per motivi legali, riporta Variety).

Kevin Spacey assolto dalle accuse di violenza sessuale in Regno Unito

Uno degli accusatori, entrato in contatto con Spacey nei primi anni 2000 durante il periodo da direttore creativo del teatro Old Vic, ha affermato che l’attore l’avrebbe molestato ripetutamente. Spacey ha detto che gli uomini avevano avuto una relazione “consensuale” che ha comportato alcuni contatti, ma per il resto aveva rispettato i confini della presunta vittima. La seconda denuncia riguardava un evento di beneficenza nel 2005 in cui un uomo accusava Spacey di aver fatto numerosi commenti “sessualmente aggressivi” prima di essere sbattuto contro un muro e molestato. Spacey ha negato di aver mai incontrato l’uomo all’evento. La terza denuncia riguardava il caso più grave: un uomo ha accusato l’attore di violenza sessuale per un episodio accaduto nel 2008. Il 64enne ha definito l’incontro “consensuale”, come testimoniato dai tabulati telefonici dell’accusatore. La quarta e ultima denuncia riguardava un altro caso di molestie sessuali, altra accusa rispedita al mittente dall’attore. Le assoluzioni sono un’altra vittoria per Spacey, che ha vinto una causa civile da 40 milioni di dollari promossa dall’attore Anthony Rapp lo scorso ottobre. Rapp aveva accusato l’interprete di violenza sessuale, avvenuta nel 1986, ma una giuria di New York ha respinto l’accusa.

