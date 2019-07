Kevin Spacey/ Cadute le accuse di molestie sessuali: prove inesistenti o…

L’unica indagine penale su Kevin Spacey potrebbe concludersi con un niente di fatto. Questa è la novità sconvolgente che arriva dagli Usa nel caso di molestie sessuali ma i cui indizi sono arrivati già due settimane fa quando il suo accusatore, il giovane William Little, aveva deciso di ritirare l’accusa ai danni dell’attore. La decisione è stata annunciata come “volontaria” anche se in molti hanno parlato di un incontro con gli avvocati del premio Oscar e di un possibile accordo, con tanto di denaro, e i procuratori del Massachussetts non potevano non tenerne conto quando ieri hanno deciso di far cadere le accuse. Il ritiro volontario del giovane barista è stato registrato al tribunale di Nantucket Island nei giorni scorsi e riguardava proprio la presunta violenza verificatasi nel 2016 quando, secondo la madre del giovane, l’attore avrebbe fatto ubriacare la sua vittima per poi aggredirla infilandogli la mano nei pantaloni. L’attore rischiava cinque anni di reclusione per via di questa accusa ed è stato bandito dall’ultima stagione di House of Cards, ma si è professato sempre innocente.

CADONO LE ACCUSE CONTRO KEVIN SPACEY NEL CASO LEGATO A WILLIAM LITTLE

Le accuse contro Kevin Spacey si basavano su una serie di immagini compromettenti girate dallo stesso William Little che all’epoca era uno dei camerieri di un ristorante frequentato dall’attore. Nel momento in cui la difesa ha chiesto di esaminare le immagini è venuto a galla il problema: il telefono non si è più trovato. La presunta vittima disse di averlo consegnato alla Polizia che, a sua volta, lo avrebbe consegnato al padre di Little per poi svanire nel nulla. Il giudice aveva annunciato che avrebbe chiamato Little a testimoniare se il telefono non fosse venuto a galla ma tutto è cambiato proprio ieri quando le accuse sono state ritirate. Il giovane aveva già dichiarato di non aver cancellato nulla dal suo telefono ma quando si è presentato davanti al giudice ha invocato il quinto emendamento. Rimane il fatto che, ormai due anni fa, sulla scia del caso Weinstein, oltre 30 uomini hanno accusato Kevin Spacey di molestie.

