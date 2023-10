Kevin Spacey ricoverato d’urgenza per infarto/ “Ho sentito il braccio sinistro diventare insensibile”

Spacey finisce in ospedale per sospetto infarto: le condizione dell’attore

Kevin Spacey è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per sospetto infarto. L’attore 64enne, durante la sua partecipazione al Festival internazionale del cinema di Tashkent, in Uzbekistan, ha avvertito “insensibilità al braccio sinistro per 8 secondi” riporta il The Sun.

Una vita da gatto, Italia 1/ Kevin Spacey nei panni di un gatto siberiano, oggi, sabato 9 settembre 2023

L’attore è stato, dunque, sottoposto a diversi accertamenti ed esami medici tra cui la risonanza magnetica. I risultati hanno portato i medici a escludere si fosse trattato di un infarto in corso. Dopo l’iniziale spavento, Spacey sta bene ed ha rassicurato i fan sul suo stato di salute riprendendo il suo itinerario al Festival.

L'UOMO CHE DISEGNÒ DIO/ Il film cangiante tornato d'interesse per via di Kevin Spacey

Kevin Spacey: “Il mio braccio sinistro diventa insensibile per 8 secondi”

L’attore di House of Cards si è preso un bello spavento e ai suoi fan ha ammesso: “Mi sono dovuto prendere un momento e ho riflettuto su quanto sia fragile la vita per tutti noi. ”

Kevin Spacey ha poi raccontato sui social, nel dettaglio, cosa gli fosse accaduto tanto da rivolgersi al personale medico: “Stavo guardando degli straordinari murales, quando all’improvviso ho sentito il mio braccio sinistro diventare completamente insensibile per circa otto secondi. Non me ne sono interessato, ma poi l’ho detto alle persone con cui era e siamo andati immediatamente al centro medico” ammette l’attore. Spacey, dopo un mese di udienze, è stato finalmente assolto dall’accusa di violenza e molestie sessuali ai danni di quattro uomini. Il Tribunale di Londra ha scagionato la star di Hollywood da tutte le accuse verso il Regno Unito.

Franco Nero: "Ingiusto ostracismo di Hollywood per Kevin Spacey"/ "Sul set era felice come un bambino…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA