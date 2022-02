Khadra Sufi, chi è la moglie di Mousse T./ Da rifugiata al Grande Fratello

Khadra Sufi, moglie di Mousse T., età e origini

Mousse T. è ospite del “Festival della canzone italiana”, Sanremo 2022. Il suo nome è legato a successi internazionali che hanno letteralmente fatto storia, soprattutto negli anni ’90. Oggi è uno dei collaboratori di punta degli artisti italiani, sempre più ricercato per le sue straordinarie abilità da DJ ma soprattutto per la sua vasta competenza come produttore. Al Festival accompagna Gianni Morandi nel brano “Apri Tutte Le Porte” scritto da Jovanotti, per il quale sarà direttore d’orchestra durante l’esibizione. Il Dj di fama internazionale è sposato con la modella tedesca e presentatrice Khadra Sufi, spesso presente nei suoi scatti su Instagram. Nata nel 1980, è figlia di un diplomatico somalo: trascorre, infatti, i suoi primi anni in Yemen, Zambia e Arabia Saudita. Nel 1983 si trasferisce con la famiglia a Berlino Est per tornare 5 anni dopo in Somalia con i suoi genitori e fratelli.

Khadra Sufi, moglie di Mousse T., la fuga dalla Somalia, il debutto al Big Brother

La moglie di Mousse T., Khadra Sufi, ha vissuto un periodo difficile durante l’infanzia. Infatti, durante la guerra civile somala del 1990, la famiglia fu perseguitata dagli insorti e dovette fuggire in Egitto attraverso il Kenya. Un anno dopo ecco il trasferimento ​nella nuova Germania riunificata, per la precisione in una casa per richiedenti asilo vicino a Bonn. Khadra Sufi, tuttavia, ha preferito Londra, dove ha vissuto in un garage convertito ad abitazione. Tra tante difficoltà, la giovane conseguito il diploma di scuola superiore e ha ricevuto una formazione come assistente medica. La svolta televisiva arriva nel 2003, con la partecipazione al programma televisivo, Big Brother (4a stagione). Diventa quindi stilista e reporter per Bild, tornando in Germania, a Colonia. Dal 2012 è anche Ambasciatrice ONU per i Rifugiati. Nel 2015 è stata insignita del Golden Pea per il suo impegno.

