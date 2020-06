Khairi Saadallah/ Attentatore di Reading aveva precedenti, era considerato violento

Qual è il vero movente di Khairi Saadallah? Perché ha ucciso tre persone in un parco di Reading (Forbury Gardens) armato di coltello? Le notizie che arrivano dall’Inghilterra non hanno ancora fornito un quadro chiaro; quello che al momento sappiamo è la dinamica. Lo scorso sabato Saadallah è entrato nel parco di Reading armato di coltello, e ha aggredito una serie di persone facendo tre vittime e diversi feriti. Un agente, dopo soli 5 minuti dalla chiamata di emergenza, nonostante fosse disarmato è riuscito a immobilizzarlo evitando che il numero dei morti potesse anche salire; le telecamere hanno ripreso la scena e, stando a quanto riferisce la stampa – soprattutto il Mail Online – ci sarebbero già 41 testimoni pronti a raccontare la scena. Si dice anche che Saadallah abbia gridato parole incomprensibili prima di iniziare il suo attacco; al momento però non ci sono ancora indicazioni circa le origini del gesto.

ATTENTATO PARCO READING: LA SCHEDA DI KHAIRI SAADALLAH

Un cugino del venticinquenne ha raccontato alla stampa che Saadallah si è messo nei guai in Inghilterra, avrebbe potuto essere aggressivo ma nemmeno lui si spiega come sia potuto arrivare ad accoltellare delle persone; certo il ragazzo si era fatto 12 mesi di prigione per reati (non legati al terrorismo) e secondo alcune ricostruzioni in galera si sarebbe convertito al cristianesimo, tanto da farsi tatuare una croce sul braccio. Da Manchester si è spostato a Reading; in Inghilterra ci era arrivato nel 2012 come turista, ma poi gli era stato concesso asilo; le fonti riportano che il suo stile di vita “non strettamente rispettoso della religione” abbia potuto portarlo tra le braccia degli estremisti. Anche per questo motivo è l’antiterrorismo ad aver preso in carico le indagini; del resto il siriano Saadallah era già conosciuto ai servizi MI5, perché l’anno scorso si pensava che potesse viaggiare all’estero (forse in Siria) per ragioni legate all’estremismo. Poi, i sospetti erano caduti perché bollati come poco credibili anche se il ragazzo si era dimostrato violento come indole, e con problemi mentali (come ha ricordato Il Messaggero).

Da Londra, Ansa informa che Khairi Saadallah è stato riconosciuto come l’attentatore del parco di Reading: è libico di origine, ha appunto 25 anni e le persone accoltellate a Forbury Gardens sono tre. Le indagini che fino a questo momento sono state condotte escludono in maniera categorica un legame con le proteste e manifestazioni Black Lives Matter (correlate alla morte di George Floyd a Minneapolis), mentre potrebbero esserci dei contatti con il terrorismo anche se, almeno in questa prima fase, il gesto di Saadallah è stato più che altro bollato come quello di un lupo solitario. La perquisizione in casa è già stata effettuata: i vicini del sobborgo di Reading hanno testimoniato di aver sentito un forte botto provenire dalla sua abitazione, per questo motivo si pensa ad una esplosione controllata ma per ora la versione non è stata ufficializzata.



