Khloe Kardashian congela gli ovuli/ Secondo figlio in arrivo? Lei: “Sono single ma..”

Che Khloe Kardashian, sorella della più nota Kim, non abbia avuto grande fortuna in amore in questi anni è cosa ben nota agli amanti del gossip. La donna è stata infatti tradita più volte e adesso si dice single. Tuttavia tra i suoi sogni c’è sempre stato quello di avere una famiglia numerosa, ed è proprio di questo che ha parlato con sua madre Kris Jenner nel corso di uno degli ultimi episodi di Al passo con i Kardashian. La madre le ha infatti chiesto se stesse frequentando qualcuno, ricevendo però risposta negativa. “Assolutamente no, sai comunque mi sono appena lasciata con Tristan… Mi sto concentrando esclusivamente su me stessa. Vista la situazione è anche possibile che non esca mai più on qualcuno… “ ha infatti dichiarato, come riporta Il Giornale. È a questo punto che Kris ha indagato sulla volontà di avere altri figli. Khloe allora, visibilmente commossa, ha risposto: “No, almeno non adesso… “.

Khloe Kardashian ha deciso di congelare i suoi ovuli: ecco perché

È stata allora Kris Jenner a suggerire a sua figlia di congelare i suoi ovuli, cosa alla quale Khloe non aveva pensato. “Hai davvero bisogno di congelare i tuoi ovuli”, ha dichiarato infatti sua madre. Poi, durante un fuorionda, Khloe Kardashian si è sfogata con la madre, dichiarando: “Non capisco perché le persone la prendano così negativamente quando qualcuno vuole semplicemente essere single. In questo momento, desidero solo prendermi cura di me e di mia figlia, niente di più. Penso sia molto più gratificante di concentrarsi sul trovare un uomo a tutti i costi”. Tuttavia i tentennamenti sono stati poi abbandonati e Khloe, su pressione della madre, ha deciso di fare questo passo: “Ho deciso di congelare i miei ovuli. Per togliermi di dosso, ma anche perché non ci sono aspetti negativi. Quindi perché no?”, ha concluso.



