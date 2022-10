Kiev, bombe sulla capitale: inviato Bbc fugge in diretta/ Video, boato e lo scoppio

Sta circolando sul web un video in cui si vede un giornalista della BBC inviato in Ucraina, “fuggire” dal collegamento mentre Kiev viene bombardata, evidentemente a pochi metri dalla postazione dello stesso cronista. Come si può vedere nel filmato che trovate qui sotto, Hugo Bachega, inviato dell’emittente britannica, sta tenendo un collegamento appunto dalla capitale ucraina, quando ad un certo punto cambia espressione, si volta indietro, e fugge dopo l’arrivo delle bombe. Il collegamento viene quindi interrotto e la telecamera torna presso gli studi della BBC, di conseguenza non è ben chiaro cosa sia accaduto dopo, in ogni caso non vi sono notizie circa il ferimento del giornalista, che ha però vissuti attimi di paura e di terrore.

La Russia ha alzato il livello degli scontri in queste ultime ore, forse colpita nel profondo dopo l’esplosione sul ponte che la collega alla Crimea, e proprio stamane ha deciso di bombardare il centro di Kiev, zona dove fino ad ora non si era mai spinta prima. Numerose le bombe sganciate, e secondo le testimonianze almeno 3 o 5 missili avrebbero bombardato alcuni palazzi del centro, ovviamente obiettivi tutt’altro che sensibili visto che si tratta di una zona residenziale.

BOMBE KIEV, INVIATO BBC SCAPPA: MORTI E FERITI NELLA CAPITALE UCRAINA

Secondo quanto raccolto dall’emittente pubblica ucraina Suspilne vi sarebbero anche morti e feriti, citando l’annuncio da parte di Svitlana Vodolaga, portavoce del Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. Come riferito dal Post, le esplosioni si sarebbero concentrate attorno alle ore 8:20 locali, quando in Italia erano le 7:20 di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, e si tratta dell’attacco più centrale presso la capitale ucraina da quando è scoppiata la guerra.

Stando a quanto segnalato da Christopher Miller del Financial Times, un missile avrebbe colpito un importante incrocio stradale durante l’ora di punta, di conseguenza c’è il rischio che si sia verificata una vera e propria carneficina. Qui sotto potrete visionare il video dell’inviato della BBC a Kiev mentre scappa dalle bombe.

