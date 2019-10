Kikò Nalli aggredito è in ospedale “Testa spaccata”/ “Insultata anche Barbara d’Urso”

Kikò Nalli è finito in ospedale. La notizia shock è delle ultimissime ore e arriva proprio dal noto hairstylist che su Instagram ha voluto condividere coi follower il racconto del drammatico momento vissuto proprio oggi. Kikò è stato infatti aggredito da due persone in scooter che lo hanno colpito alla testa, per poi fuggire. “Questo è quello che succede a persone che si fanno sempre i fatti propri, che lavorano e non rompono le scatole a nessuno.” esordisce Kikò, scosso ma lucido, su Instagram. Poi racconta cosa gli è accaduto: “Mi hanno spaccato la testa con qualcosa. Forse una catena o un sasso. Stavo facendo delle foto con alcune ragazzine, hanno aspettato che loro andassero via e sono arrivati con uno scooter, dandomi no so quante brutte frasi nei miei confronti e nei confronti di Barbara d’Urso”.

Kikò Nalli finisce in ospedale: “Due infami mi hanno colpito alla testa”

Kikò Nalli racconta la dinamica degli eventi proprio dall’ospedale, dove si è recato proprio per farsi visitare per la botta ricevuta alla testa. “Mi hanno dato questa botta e io non ci ho capito niente tre secondi, – continua a raccontare l’ex marito di Tina Cipollari, che poi continua – poi sono scappati via con lo scooter e gli infami hanno coperto anche la targa. Magari fatevi vedere se avete le palle.” Così conclude svelando di doversi ora sottoporre ad alcuni controlli: “Adesso sono qui perché devo fare la Tac alla testa perché la botta è stata abbastanza forte”. Una brutta disavventura, quindi, per Kikò Nalli, della quale sicuramente parlerà anche Barbara d’Urso, chiamata in causa.

