Kikò Nalli annuncia “Mi sono fidanzato”/ Chi è? “Una donna splendida, gran feeling”

Kikò Nalli ha una nuova fidanzata. Il celebre haistylist, ex marito di Tina Cipollari, ha rivelato in un’intervista rilasciata al magazine Ora, di essere sentimentalmente impegnato ma di non voler svelare l’identità di questa donna. “Kikò Nalli, da circa un mese, è felicemente fidanzato con una splendida donna della quale non rivelerà le generalità per ragioni di privacy. – ha esordito l’hairstylist, dando però qualche dettaglio – Posso solo dire che è una donna straordinaria, tanto bella esteriormente quanto interiormente e che in un solo mese di frequentazione è stata capace di regalarmi forti emozioni. Con lei mi trovo benissimo, è una donna con la quale ho un feeling pazzesco e, prima di diventare la mia compagna, ha avuto l’accortezza di attendere il momento giusto per entrare in punta di piedi nella mia caotica vita di padre e di professionista.”

Kikò Nalli svela come sono i rapporto con le ex Tina Cipollari e Ambra Lombardo

Non è mancata qualche parola sul rapporto con l’ex moglie Tina Cipollari: “Nonostante il divorzio non abbiamo mai messo fine al nostro legame affettivo. – ha chiarito Kikò Nalli – Anche se le nostre vite sentimentali hanno preso strade diverse e il nostro amore è finito, il legame di amicizia e di stima reciproca che ci lega è sempre rimasto solido e indissolubile. Ci sentiamo e ci vediamo spesso per via dei nostri figli ai quali non abbiamo mai fatto pesare la nostra separazione. Siamo entrambi consapevoli del fatto che per far crescere i figli in modo sereno, bisogna essere genitori seri e responsabili sia prima che dopo il divorzio.” Nessun rapporto, invece, è rimasto con l’ex Ambra Lombardo: “Non mi interessa avere sue notizie”, ha concluso.

