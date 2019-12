Kikò Nalli, crisi con Ambra Lombardo?/ “Me la canto e me la suono”, ecco lei dov’è!

Come hanno trascorso queste festività natalizie Kikò Nalli e Ambra Lombardo? Negli ultimi mesi la coppia è stata bombardata da gossip e più volte si è parlato di crisi. Addirittura la bella professoressa, divenuta nota grande alla sua avventura al Grande Fratello 16, è stata accusata di aver tradito Kikò con Gaetano Arena. Voci che hanno scatenato l’ira di Kikò e il suo duro sfogo prima da Barbara D’Urso, poi sul web. Ma come stanno oggi le cose? Kikòp e Ambra stanno ancora insieme o c’è aria di crisi? I due hanno passato insieme queste festività natalizie? Sui social sono rari i momenti condivisi che li vedono insieme, cosa che ha portato i fan della coppia a chiedersi se tutto stia procedendo per il meglio.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo: una foto chiarisce tutto

Un indizio su come procede la loro storia d’amore è arrivato proprio nelle ultime ore. Kikò Nalli ha postato su Instagram alcuni scatti in cui è seduto sugli scalini di casa con una chitarra tra le mani, intento a suonare. “Io me la canto e io me la suono! Buone feste!” ha scritto poi nella didascalia. Fin qui nulla di particolare ma, spulciando tra le stories di Ambra Lombardo, ecco uno scatto che la vede proprio nella stessa camera e sugli stessi scalini sui quali è seduto Kikò. Un piccolo indizio che serve comunque a capire che i due fossero insieme nel medesimo luogo e che basta a scongiurare una crisi. Tutto, dunque, precederebbe al meglio per la coppia che potrebbe comunque aver deciso di mantenere un maggiore riserbo sulla propria relazione.





