Kikò Nalli difende Ambra Lombardo/ Fiumara: “Allora perché ha fatto veder le tette?”

Fa ancora discutere il gossip secondo il quale Gaetano Arena e Ambra Lombardo avrebbero una storia ormai non più segreta. Dopo la versione di Gaetano, a Pomeriggio 5 dice la sua il fidanzato di Ambra, Kikò Nalli. Solo pochi giorni fa, su Instagram, il noto hairstylist ha smentito categoricamente il tradimento di Ambra ma oggi, a Pomeriggio 5, approfondisce la questione. In primis nega di essere in crisi con Ambra e di averla lasciata, ma Alan Fiordelmondo interviene, dichiarando che i due si sono invece allontanati a causa di un progetto lavorativo saltato. “Come fai a sapere cose che io neppure so?” replica allora Kikò “Stiamo parlando di bolle di sapone” aggiunge, infastidito. Fiordelmondo però lo avverte “Mi dispiace perché vedrai mercoledì le foto e ti renderai conto”.

Ambra Lombardo ha tradito Kikò Nalli? “Ha fatto vedere le tette!”

È poi Alex Fiumara ad appoggiare quanto dice al collega: “A me dispiace perché ti vedo coinvolto, ma devo dare ragione a Fiordelmondo”. Ma Kikò replica: “Ma io ero in videochiamata con loro due!” A questo punto Fiumara aggiunge: “E hai visto anche il gesto di alzarsi la maglia e fargli vedere le tette?” Barbara D’Urso chiede spiegazioni e Fiumara spiega che la Lombardo avrebbe sollevato la maglia per mostrare a Gaetano Arena il seno. Kikò però ribatte “Ma lei è una modella, ha voluto fargli vedere il seno perché ha subito un’operazione!” Intanto in studio Manila Gorio lancia un’altra bomba: Gaetano Arena avrebbe chiamato il paparazzo per mettersi d’accordo sull’incastrare un nome importante per tornare alla ribalta nonché ospite di Barbara D’Urso. Kikò si dice allibito da tutto questo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA