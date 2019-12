Kikò Nalli e Ambra Lombardo in crisi/ La sorella di Tina Cipollari: “Lui soffre ma..”

Kiko Nalli e Ambra Lombardo sono di nuovo in crisi? Stando alle dichiarazioni rilasciate dalla sorella di Tina Cipollari, Annamaria, al settimanale DiPiù pare proprio di sì. La donna, ripercorrendo l’ultimo periodo in cui Kikò è stato male ed è finito in ospedale, ammette che il noto hairstylist sarebbe molto preoccupato e stressato e che una delle causa sarebbe proprio Ambra. “In ospedale lo hanno tranquillizzato dicendo che la sua pressione alta non era dovuta a qualcosa di fisico, ma soprattutto a una forte situazione di stress” racconta Annamaria Cipollari. Così ammette: “Mi preoccupa il suo rapporto con Ambra. Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si sentono da un po’.” Parole, queste, che confermerebbero la forte crisi tra i due e svelerebbero l’assenza della Lombardo in questo periodo difficile anche dal punto di vista fisico per Kikò.

Annamaria Cipollari: “Kikò sta soffredo per Ambra ma non vuole ammetterlo”

Annamaria Cipollari dichiara infatti di non vedere di buon occhio questa relazione e nell’intervista svela: “Per me Kikò sta soffrendo e non lo vuole ammettere. Io non, a volte ho l’impressione che questa Ambra lo abbia stregato. A me lei non piace, lui lo sa. Infatti Kikò non me ne parla quasi mai e se io provo a nominarla lui si arrabbia. E la sua pressione ne risente…” La sorella di Tina ancora aggiunge: “Adesso è stato dimesso, ma vorrei vederlo più sereno: dubito però che in questo periodo possa accadere: sta molto soffrendo e le sue pene sono soprattutto d’amore”. Kikò Nalli starebbe dunque vivendo un momento sentimentalmente molto difficile di cui, però, preferisce non parlare al momento. Romperà il silenzio dopo queste forti dichiarazioni?

