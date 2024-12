Tina Cipollari e la frecciatina al cameraman di Uomini e Donne

Tina Cipollari super star anche a Belve. La bionda opinionista di Uomini e Donne è stata ospite della puntata del programma di Francesca Fagnani in onda il 10 dicembre e si è raccontata senza filtri soffermandosi molto anche su Uomini e Donne, programma che le ha cambiato totalmente la vita sia professionalmente che sentimentalmente perché proprio a Uomini e Donne ha incontrato l’ex marito Kikò Nalli con cui ha avuto tre figli.

Uomini e Donne rappresenta, dunque, una parte fondamentale della vita di Tina che, nel salotto di Belve, ha lanciato una frecciatina al cameraman che, con le sue riprese, non esalterebbe la sua bellezza. A Francesca Fagnani, infatti, ha raccontato di avere un problema con le telecamere.

Tina Cipollari e i problemi con le telecamere di Uomini e Donne

“A Uomini e Donne ho un problema con le telecamere. Non so perché mi riprendono così male, saranno pure dei professionisti…Vedo tutte le altre belle. Poi tu mi vedi, per carità non sono perfetta, però là mi fanno una balena. Davvero”: le parole di Tina a Francesca Fagnani. “La gente, quando mi incontra per la strada, stenta a riconoscermi. Mi dicono: “Tina ti abbiamo riconosciuto dalla voce”. Mi succede sempre! Mi dicono che in televisione sembro un donnone, enorme, gigante! Ma invece non sono magrissima, ma c’è un accanimento su di me”, ha aggiunto Tina.

Quando ha chiesto spiegazione “Mi hanno detto che è colpa della seduta, ma non è vero, è una cosa che mi hanno raccontato. Mi dicono che la telecamera è tipo una lente d’ingrandimento. Le persone quando mi incontrano mi dicono ‘Sei la metà'”. Sempre a Francesca Fagnani ha raccontato di avere spesso il microfono spento perché alcune sue battute non sono adatte ad essere trasmesse nel primo pomeriggio, fascia oraria in cui va in onda il dating show di canale 5. Protagonista indiscussa di Uomini e Donne, Tina è amatissima dal pubblico per la sua schiettezza, la stessa che ha avuto nel rispondere senza giri di parole alle domande di Francesca Fagnani.

