Kikò Nalli: “Il mio programma? Si registra a luglio”/ Lo show in onda settembre…

Solo pochi mesi fa, Kikò Nalli ha annunciato la produzione di un format che lo avrebbe visto protagonista. Il noto hairstylist, ai microfoni della trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5 condotta da Francesco Fredella, aveva infatti annunciato: “Farò un programma tutto mio”, aggiungendo “Ci sono 4 tv interessate. Vedremo cosa sceglieremo”. Purtroppo la pandemia che ha colpito il mondo e il conseguente lockdown in Italia ha messo in pausa tanti progetti, compreso quello di Kikò che ha però oggi annunciato che la macchina sta per ripartire. Il suo programma si farà e le registrazioni stanno proprio per avere inizio. L’ex marito di Tina Cipollari ha svelato i dettagli ancora una volta nel corso della trasmissione di Fredella.

Kikò Nalli, presto in onda il suo nuovo show: “tra settembre e ottobre”

“Il programma sta andando finalmente all’arrivo finale.” ha esordito Kikò Nalli, per poi entrare nei dettagli “Ci stiamo mettendo d’accordo sugli ultimi sviluppi, contratti, sponsorizzazioni e cose così, però il più è fatto. Ti dirò in anteprima appena parte la registrazione della prima puntata che andrà in onda a credo a settembre-ottobre.” Dunque lo show dovrebbe andare in onda dopo l’estate, forse su La5. Ma quante saranno le puntate? “Iniziamo con 8-10 puntate, perché la rete richiede queste. E adesso dunque affrontiamo queste puntate e da luglio iniziamo a registrare.” ha ammesso l’hairstylist, per poi concludere “Siamo stati fermi tanto e io non vedo l’ora di ripartire”.



