Kikò Nalli “litigai con Rocco Casalino e lo rincorsi”/ “A ripensarci oggi…”

Kikò Nalli e Rocco Casalino avrebbero avuto un’accesa lite circa 20 anni fa. Si tratta di un episodio raccontato proprio dal noto hairstylist oggi, 26 giugno, nel corso di un’intervista rilasciata a Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia. Nalli ha ricordato l’episodio col sorriso anche se, al tempo, era particolarmente infuriato: “Su Rocco Casalino avrei da ricordare un aneddoto. Io a Rocco Casalino un giorno ho cercato di dare ‘due schiaffi’. Lo ricordo oggi in modo simpatico…” ha esordito l’ex gieffino. Così ha specificato che “Abbiamo avuto un litigio una volta e io gli ho corso dietro”. Fredella, che si è dissociato anche a nome della Radio per la reazione veemente di Nalli condannando ogni forma di espressione violenta, ha allora chiesto come i due si fossero conosciuti e se abbiano rapporti ancor oggi. Kikò ha negato: “No. Pensa, noi abbiamo fatto una volta una festa dentro casa sua, lo conoscevo perché sono stato a questa festa… era già uscito dal Grande Fratello. Lui mi invitò a casa sua e abbiamo fatto questo party con degli amici”.

Francesco Fredella ha cercato poi di comprendere le motivazioni di questa lite con Rocco Casalino. Indagando sulla vicenda, ha ottenuto solo una spiegazione molto sintetica di Kikò Nalli: “la lite oggi la ricordo in modo simpatico, allora ci sono state delle persone che mi hanno fermato proprio nel momento in cui stavo per…”.



