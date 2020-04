Kikò Nalli lontano da Ambra Lombardo/ “Colpa del Coronavirus. Mi manca tutto di lei”

Quella tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo continua ad essere una storia d’amore tormentata e ricca di alti e bassi. Da giorni ormai si parla di una possibile rottura per la coppia, tuttavia mai ufficializzata dai diretti interessati. Eppure, le dichiarazioni rilasciate dal noto hairstylist nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo, nel numero in edicola questa settimana, sembrano essere quelle di un uomo innamorato. Gli alti e bassi per la coppia continuano ma stavolta sono dovuti alla distanza e all’impossibilità di vedersi per colpa del Coronavirus e le conseguenti norme imposte dal Governo. Ambra Lombardo infatti vive a Milano mentre Kikò a Roma. Come stanno dunque affrontando questo momento così complicato?

Kikò Nalli e Ambra Lombardo divisi a causa del Coronavirus: “Mi manca”

“Facciamo lunghe videochiamate…” ha esordito Kikò Nalli nel corso dell’intervista, come riportato da LaNostraTv. L’ex marito di Tina Cipollari ha poi dichiarato: “Mi manca parlare guardandoci negli occhi, ridere, scherzare e poterci abbracciare… Tutte quelle cose che fanno le persone che stanno insieme”. Parole, queste, che sembrano dunque smentire l’ipotesi di una crisi e, ancor peggio, di una rottura per la coppia. D’altronde Nalli ammette che sono tante le cose che gli mancano della sua Ambra: “Mi mancano le fughe a Milano, quando la raggiungevo nel weekend ci ritagliavamo uno spazio tutto per noi…” Una lontananza davvero difficile da sopportare che potrebbe tuttavia portarli a decidere, una volta finito questo terribile momento, di iniziare una volta per tutte la convivenza.



