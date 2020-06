Kikò Nalli “Una mareggiata ha distrutto il mio stabilimento”/ “Il mare inca*zato..”

Pubblicità

Kikò Nalli è sempre protagonista del gossip e se non è perché si parla di Ambra Lombardo, lo si fa per via di quello che gli succede nella vita lavorativa. Proprio nelle scorse ore, l’ex di Tina Cipollari ed ex gieffino, ha preso la parola sui social per mostrare ai fan il suo “mare incaz*ato”, una versione che gli piace e che lui adora, almeno da quanto ha rivelato nelle sue storie, spiegando che, in qualsiasi forma, il mare è sempre il mare. Kikò poi ha mostrato le onde violente infrangersi sulla spiaggia davanti al suo stabilimento salvo poi, qualche ora dopo fare una rivelazione sconvolgente intervenendo nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, e ammettendo che quello stesso mare che lui adora ha distrutto tutto o quasi.

KIKO’ NALLI IN CRISI, LA MAREGGIATA HA DISTRUTTO IL SUO STABILIMENTO

Ma cosa è successo di preciso? Secondo quanto Kikò Nalli ha raccontato in radio sembra proprio che la mareggiata si sia spinta davvero molto oltre spazzando via il suo stabilimento, lo stesso di cui si è preso cura in questi giorni mostrando ai fan le sdraio, le misure di sicurezza messe in atto e anche la sua piccola aiuola che lui stesso ha contribuito ad abbellire sistemando le pietre intorno alle piante fiorite. Un altro danno di un anno un po’ complicato per chi, come lui, si occupa di balneazione pagando adesso gli effetti della pandemia e della crisi dovuta al lockdown e a tutto quello che è venuto subito dopo.



