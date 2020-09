“Killer don Malgesini clandestino violento”/ Sinistra si scaglia contro Romoli (Tg2)

Andrea Romoli del Tg2 nel caos. Il giornalista è finito nel mirino di alcuni politici di Sinistra per il suo commento su Facebook sul terribile omicidio di Don Malgesini a Como. Un assassinio che ha sconvolto l’opinione pubblica e che ha mandato su tutte le furie il cronista: «L’omicida è un immigrato clandestino violento e mafioso. Gli immigrazionisti che sui media e la rete cercano, come al solito, di derubricare l’ennesimo atto di violenza da parte dei migranti come atto di follia devono farsene una ragione. Siamo in pericolo, tutti». Ma non è finita qui. Andrea Romoli ha risposto così a chi sostiene che il killer sia solo uno squilibrato: «No c*zzo era un immigrato clandestino con decreto di espulsione non eseguito. La responsabilità della morte di quest’uomo e un problema tuo e di chi la pensa come te. Se quella bestia era uno squilibrato lo deciderà un tribunale. Che fosse un clandestino è un dato di fatto».

ANDREA ROMOLI DEL TG2 NELLA BUFERA

Le parole di Andrea Romoli del Tg2 hanno acceso il dibattito sui social network. Le sue dichiarazioni non sono passate inosservate ad alcuni esponenti di Sinistra, che hanno criticato aspramente il giornalista per aver espresso il suo pensiero sul fatto di cronaca. Durissima la reazione di Davide Faraone, esponente di spicco di Italia Viva: «Ecco, caro Romoli, gli italiani decideranno alle urne e lo faranno con la testa e con il cuore. Non ho alcun dubbio. Così come non ho il minimo dubbio che su queste affermazioni gravi deciderà la Commissione di Vigilanza Rai a cui, nel momento esatto in cui clicco su questo post, mi rivolgerò». Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni.

