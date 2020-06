Killian Nielsen, disperato appello a mamma Brigitte/ Video: “Abbatti questo muro..”

Pubblicità

Disperato appello da parte di Killian Nielsen ieri sera a Live Non è la d’Urso dove si è tornati a parlate del suo rapporto con mamma Brigitte rea di aver tagliato i ponti con lui ormai da un anno. Il giovane continua a ribadire che non si spiega le motivazioni che sono dietro alla decisione della madre mentre Barbara d’Urso si dice convinta che una donna non può decidere di punto in bianco di voltare le spalle ad un figlio se non ci siano dietro seri problemi. Lui sorvola su questo, non dice la verità ma ammette: “ci sono stati dei problemi” e poi rivolgendosi alla madre fa il suo accorato appello: “Abbatti questo muro che hai costruito, facciamo pace”. Secondo il suo racconto ormai da un anno i due non hanno alcun tipo di rapporto e l’ex moglie di Sylvester Stallone ha addirittura bloccato il figlio anche su WhatsApp.

Pubblicità

L’APPELLO DISPERATO DI KILLIAN NIELSEN

A dare vita ai loro contrari, sempre secondo il racconto di Killian Nielsen, sono stati dei problemi economici e con l’alcol, un brutto vizio che ha già combattuto e sconfitto ma che si è lasciato dietro molte questioni da risolvere, tra cui questa con la madre. Killian ha potuto contare sull’aiuto della sua fidanzata Fabiana e della sua famiglia ma la madre non vuole sentir parlare di lui tanto che lo stesso ex naufrago dell’Isola dei Famosi, rilancia: “Mamma, non vedo l’ora di vederti. È vero, ci sono stati tanti problemi ma tutte le cose si possono risolvere. Ti voglio bene”. Al momento non c’è stata una risposta da parte dell’attrice che continua a tener fuori dalla sua vita il figlio avuto dalla relazione con Mark Gastineau, ex giocatore professionista di football americano.

Ecco il video del momento:

Il dramma di Killian Nielsen, figlio di Brigitte: “mia madre mi ha rifiutato” #noneladurso pic.twitter.com/VWfESz4hPS — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) June 7, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA