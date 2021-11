Kim Genco de “Il Collegio” vittima di chat fake/ “Non mi permetterei mai di…”

Kim Genco si è difeso dalle accuse mosse sui social da alcuni utenti. Il concorrente de “Il Collegio” è stato accusato di essersi montato la testa e di aver augurato la morte ad alcuni suoi fan che hanno pubblicato le chat come prova su Tik Tok. Nelle chat, Kim avrebbe osato rispondere male ai fan e insultarli. Considerando la situazione, Kim Genco ha deciso di replicare smentendo queste voci. Sulle Instagram stories ha infatti scritto: “Qui state davvero esagerando. Seriamente siete arrivati al punto di creare chat fake?? 1) Non mi permetterei MAI di scrivere una cosa del genere a NESSUNO”. Poi ha spiegato di non aver mai guardato al numero di followers: “I follower non mi sono mai importati, non è che ora che ne ho quasi 30k allora mi credo un vip. Fatevi un esame di coscienza e crescete”.

In seguito Kim Genco ha voluto pubblicare anche un video su Tik Tok: “Sono il primo, davvero, che in chat o dal vivo prova a mettere a proprio agio quella persona, oppure le persone, quindi se dovete proprio creare delle chat fake non fatelo su di me. […] Se sei una persona con degli argomenti ben venga, se invece sei una persona che vuole insultarmi vado avanti, non ti rispondo neanche”.

Esa Cristini prende le distanze da Kim Genco: “Lui a differenza mia…”

I social hanno difeso Kim Genco segnalando i profili che hanno condiviso le chat false. Kim Genco è stato al centro di un’altra polemica. In queste settimane, l’ex collegiale Esa Cristini ha deciso di dire la sua dopo che molti utenti avevano paragonato la sua esperienza nella trasmissione a quella di Kim Genco. Esa si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: “Nulla contro quella persona perché non la conosco e non mi permetterei mai di giudicare. Ma io giudico da quello che ho visto ieri sera. Partiamo dal presupposto che lui a differenza mia, nella puntata, ha attaccato una persona inutilmente. Invece io ero attaccata, e vi posso assicurare che c’è una grandissima differenza. Perché io urlavo per cercare di difendermi o difendere i miei compagni. Lui urlava per attaccarli. Quindi non paragonateci perché io non ho mai mancato di rispetto ai miei compagni. Lui sì”. Una dichiarazione che rispecchia la volontà di Esa di distaccarsi dal comportamento di Genco. Finora Kim non ha risposto anche se a breve attendiamo una sua replica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA