Chi è Beatrice Kim Genco de Il Collegio 6/ Genere non-binary, cosa vuol dire?

Chi è Beatrice Kim Genco de Il Collegio 6?

Beatrice Kim Genco è tra gli allievi de Il Collegio 6 che tornerà a partire da oggi, martedì 26 ottobre, in prima serata su Rai 2. Nel suo video di presentazione ha detto: “Il mio genere si definisce non-binary, non mi vedo in nessuno dei due generi. Razzismo, omofobia, misoginia, sono cose che mi fanno arrabbiare molto, soprattutto quando le persone dimostrano grande ignoranza su questo argomento”. Beatrice ha 14 anni e adora la cultura giapponese, ama infatti leggere, disegnare e scrivere manga, sognando di crescere come mangaka (chi produce e crea manga) e di trasferirsi in Giappone; ha anche un profilo Instagram dedicato ai suoi cosplay che conta 1000 followers e un profilo TikTok dove posta video a tema da 11,7 mila likes. Un’altra sua passione è la musica metal, rock e punk: cita Marilyn Manson e i Metallica.

Beatrice Kim Genco: un rapporto di alti e bassi con la madre…

Originaria di Paderno Dugnano, Beatrice Kim Genco ha un carattere deciso e forte, vuole sempre avere l’ultima parola su tutto e ha un rapporto pieno di alti e bassi con la madre: nella clip di presentazione vediamo una simpatica scena dove lei si avvicina per abbracciarla, ma lei si scansa. A Il Collegio promette di essere la prima a buttarsi in prima fila quando le situazioni sembrano essere ingiuste e ad alzare la voce, ma dovrà scontrarsi con altri ragazzi dal carattere esuberante come il suo. Come si svilupperà la convivenza con gli altri collegiali?

Beatrice Kim Genco, il video della sua presentazione per Il Collegio 6

