“Kim Jong-un emaciato”: leader Corea sta male?/ Chili persi e orologio largo

Kim Jong-un sta male? Questo è l’interrogativo che si sta ponendo l’intera Corea del Nord alla luce dell’ultima apparizione in pubblico del suo leader politico, che è apparso emaciato in volto e visibilmente dimagrito. La tv di Stato Kctv ha mostrato questo filmato, alimentando i dubbi sulle condizioni di salute del leader politico. “Vedere il rispettato segretario generale Kim Jong-un emaciato spezza tanto il cuore della nostra gente”, ha affermato un cittadino in un’intervista trasmessa dalla Kctv venerdì scorso.

In questo momento particolarmente complicato per la nazione, secondo gli analisti la Corea del Nord sta “usando” l’aspetto estetico di Kim per sottolineare la sua volontà di non arrendersi mai e di continuare a ad affrontare la crisi alimentare del suo Paese, oltre ad altre numerose sfide. Non va infatti dimenticato che la Nord Corea ha deciso di serrare i propri confini sin dal gennaio 2020 per proteggersi dalla pandemia di Coronavirus, frenando l’interscambio commerciale con la Cina e con gli operatori umanitari che hanno lasciato la nazione.

KIM JONG-UN, COME STA? DIMAGRITO NOTEVOLMENTE

Non è la prima volta che le condizioni di salute di Kim Jong-un vengono discusse e diventano oggetto di pubblica discussione. Soltanto un anno fa l’uomo saltò la cerimonia di commemorazione del compleanno del nonno, assentandosi dalla vita pubblica per un arco temporale pari a tre settimane. Peraltro, va ricordato come sia il nonno che il padre di Kim fossero affetti da problemi di obesità e amassero fumare e consumare sostanze alcoliche: entrambi morirono colpiti da infarto causato da patologie croniche e da uno stile di vita estremamente disordinato.

A inizio giugno Kim Jong-un era ricomparso sui media statali e subito in molti avevano notato il suo straordinario dimagrimento, vivisezionando le immagini disponibili ed evidenziando come il cinturino del suo orologio fosse molto più stretto rispetto al passato, a testimonianza dei chilogrammi persi. Oggi, il volto emaciato del dittatore non può che suggerire un’ulteriore difficoltà a livello di salute per l’uomo.



