Kim Scott, ex moglie di Eminem tenta il suicidio/ Come sta? “Comportamento violento”

L’ex moglie di Eminem, Kim Scott, è stata ricoverata in ospedale dopo un tentativo di suicidio lo scorso 30 luglio. Stando a quanto riporta TMZ, i funzionari hanno ricevuto una chiamata in Michigan da una persona che avrebbe cercato di togliersi la vita. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe tentato di togliersi la vita nella sua abitazione. Sarebbe stato un vicino ad avvertire in tempo utile le autorità e il personale sanitario, immediatamente intervenuto per evitare il peggio. Stando a quanto riportato, la donna si sarebbe però dimostrata molto “ostile”, tanto da dover essere trattenuta dagli agenti. La fonte rivela, inoltre, che la Scott sarebbe stata così violenta che i paramedici non sarebbero riusciti a controllarle i parametri vitali. Di conseguenza, la donna è stata immobilizzata.

Sandra Milo e la malattia del figlio Ciro "Voleva morire"/ "Per me era devastante"

Kim Scott, come sta l’ex moglie di Eminem?

TMZ racconta che Kim Scott avrebbe tentato di uccidersi ferendosi i polsi e le braccia. Ferite per le quali l’ex di Eminem è stata immediatamente portata in ospedale. Si trattata comunque di lacerazioni non gravi, dunque subito medicate. La donna è stata poi sottoposta ad accertamento psicologico. Il tutto, ricordiamo, è accaduto lo scorso 30 luglio ma la notizia è giunta soltanto nelle ultime ore. Ricordiamo che Eminem e Kim Scott si sono conosciuti nel 1989. Il matrimonio è però arrivato solo 10 anni dopo, nel 1999. La relazione è stata molto travagliata e si è conclusa nel 2001. C’è stato però un ritorno di fiamma nel 2006, poi conclusosi, stavolta per sempre, poco tempo dopo.

LEGGI ANCHE:

Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 11 agosto: Efe ostacola SerkanBrave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 11 agosto: la vendetta di Tahsin

© RIPRODUZIONE RISERVATA