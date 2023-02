Kirk Douglas, chi è il padre di Michael Douglas/Il ricordo del figlio

Kirk Douglas, chi è il padre di Michael Douglas

Michael Douglas è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, mercoledì 15 febbraio. Ai microfoni di Serena Bortone, Michael Douglas ricorderà sicuramente il padre Kirk che è stato un attore leggendario di Hollywood. Kirk Douglas è stato un attore, un regista e un produttore di Hollywood scomparso nel 2020 dopo una carriera straordinaria ricca di successi e riconoscimenti. Dopo aver lavorato in radio, a teatro e in alcuni spot pubblicitari, conquista il mondo del cinema diventando, con il tempo, una vera star mondiale.

Massimo Ghini e Luca Manfredi, chi sono gli ex mariti di Nancy Brilli/ Dopo l'amore…

Ha interpretato film di ogni genere come avventure, commedie, noir, pellicole storiche, thriller, western trasmettendo la passione per la recitazione al figlio Michael, diventato a sua volta una star di Hollywood. Kirk Douglas è morto nel 2020 a 103 anni.

Il ricordo di Michael Douglas del padre Kirk

Legatissimo al padre Kirk, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica nel 2021, Michael Douglas ha ricordato il padre Kirk, il suo lavoro di attore e la grande beneficienza fatta nel corso della sua vita. “Papà era straordinario, non credo che riuscirò mai a eguagliarlo come attore anche perchè le nostre sono epoche non paragonabili, basta pensare al modo in cui si oppose al maccartismo, le sue battaglie politiche interne all’industria e poi tutto il lavoro fatto per beneficienza da lui e sua moglie Anne. Quando ho scoperto quanto denaro hanno devoluto per aiutare gli altri ne sono rimasto sconvolto: non lo sapevo neanch’io“, ha raccontato l’attore.

Chi è Diandra Luker, ex moglie di Michael Douglas/ Il retroscena sulla separazione

Un rapporto speciale quello tra papà Kirk e il figlio Michael che, oggi, nel salotto di Oggi è un altro giorno, sicuramente avrà modo di svelare nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE:

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, i segreti del matrimonio/ Insieme da 20 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA