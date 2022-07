Kiss the chef Una visita inaspettata/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

Kiss the chef Una visita inaspettata va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, giovedì 7 luglio, a partire dalle ore 15:45. Si tratta di un film televisivo realizzato nel 2020 con la regia di Jurij Neumann il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto riguarda la scrittura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti diversi attori del piuttosto noti al pubblico televisivo italiano tra cui Diana Amft, Nikolaus Benda, Stephan Bieker, Ramona Kunze-Libnow, Eva Verena Muller, Stephan Luca e Margarita Broich. La principale protagonista di questo film è l’attrice tedesca Diana Amft nata a Gutersloh il 7 novembre del 1975. Dopo aver iniziato un percorso di formazione nell’ambito della recitazione ha cominciato a lavorare prima inclusione nell’ambito di diverse serie TV che sono state proposte anche in Italia come Squadra Speciale Cobra 11 oppure un caso per due. Per quanto riguarda la sua carriera sul grande schermo il primo lavoro è arrivato nel 2001 con il regista Dennis Gansel per il film Ragazze pom pom al top 2 di cui peraltro ha fatto parte anche del secondo capitolo realizzato nel 2004. Tra gli altri lavori del cinema ricordiamo Porky College – Un duro per amico diretto da Granz Henman nel 2004, D’Artagnan e i tre moschettieri per la regia di Pierre Aknine, nel 2011 ha recitato nella pellicola Un amore extralarge diretto dal cineasta Holger Haase, Un padre di troppo uscito al cinema nel 2012 per la regia di Christine Hartmann e Un amore stellato diretto da Jurij Neumann.

Perfect Wedding Match/ Su Italia 1 il film con Jenna Michno e Tyler Courtad

Kiss the chef Una visita inaspettata, la trama del film

Leggiamo la trama di Kiss the chef Una visita inaspettata. Rufus è un bravo chef che sa occuparsi, con grande passione, di qualsiasi preparazione gastronomica. Le sue bontà sono apprezzate da critici e da clienti che restano stupiti dell’equilibrio dei sapori e della qualità del prodotto finale. Le sue competenze sono frutto di una grande passione per quest’attività ma anche per la capacità di saper coltivare il talento che gli è stato dato attraverso la partecipazione a numerosi convegni e stage nei quali si parla di tecniche innovative per sfruttare le caratteristiche di tutti gli ingredienti. In particolare lo chef è costretto a partire per Madeira in Portogallo per prendere parte dello chef convegno al quale parteciperanno tantissimi cuochi stellati. Il suo obiettivo è approfondire le tecniche di preparazione e poter quindi cercare di riaprire la stella Gourmet che purtroppo ha perso. Durante la sua assenza presso il ristorante Kupferkanne si presenta la sua ex compagna insieme alla figlia Mia. La donna mette in subbuglio tutto il personale del ristorante perché inizia a parlare del fatto che in realtà Mia sia la figlia biologica di Rufus. La ragazzina sembra essere determinata nel voler aspettare suo padre di ritorno dal convegno che viene immediatamente avvertito di questa visita inaspettata e non appena può sarà costretto a tornare di tutta fretta per cercare di capire cosa è successo e se effettivamente quella ragazzina sia sua figlia. Per il povero cuoco c’è l’esigenza di dover rimandare quell’importante convegno che gli avrebbe permesso di avere a disposizione nuove opportunità per potersi rivalere sui critici gastronomici e ritrovare quella visibilità persa. Ci sono delle questioni di natura sentimentale che devono essere affrontate adeguatamente per far chiarezza sul suo passato e quindi anche sul presente e sul futuro.

LEGGI ANCHE:

Assassinio sul palcoscenico/ Su Rete 4 il film tratto dal romanzo di Agatha ChristieInga Lindstrom Cuore rubato/ Su Canale 5 un nuovo film della saga d'amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA