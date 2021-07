Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana sposa Michael Lewis/ Matrimonio a Roma

Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, figlia del fratello Charles, si sposa. Le nozze sono previste per oggi, 24 luglio, a Roma, dove sono in arrivo Domenico Dolce e Stefano Gabbana, stilisti che la giovane Spencer ha scelto per il suo abito da sposa. Matrimonio in Italia, dunque, per la cugina di William ed Harry, la cui presenza è prevista al ricevimento. Del resto, d’altronde, si sa pochissimo. La bellissima nipote di Lady D, bionda e dai lineamenti che ricordano un po’ quelli della celebre zia, ha 30 anni ed è anche una modella e oggi convola a nozze con Michael Lewis, imprenditore sudafricano, 31 anni più grande di lei, divorziato con tre figli e un patrimonio da capogiro: 80 milioni di sterline. I due avrebbero deciso di celebrare l’evento questa sera a Villa Aldobrandini a Frascati, una bellissima e suntuosa residenza nobiliare.

Kitty Spencer si sposa: gli invitati al matrimonio della nipote di Lady Diana

Se l’attesa per l’abito che Kitty Spencer indosserà questa sera è tanta, altrettanta è la curiosità su chi sono gli invitati all’esclusivo matrimonio. Come abbiamo accennato, e come riporta il Corriere della sera, non è escluso che alle nozze possano prendere parte alcuni membri della famiglia reale inglese, tra cui i ben noti cugini di Kitty, William e Harry. All’evento non dovrenne mancare Andrea Bocelli e signora, molti saranno però i volti del mondo della moda a presenziare alla celebrazione del matrimonio, avendo Kitty Spencer calcato molte delle passerelle più ambite nel mondo. Va infatti ricordato che la sposa è anche testimonial della maison Bulgari.

