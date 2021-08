Kledi Kadiu papà bis, Charlotte Lazzari ha partorito/ È un maschietto: ecco il nome

Un giorno di grande gioia è stato quello di ieri per Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari. Il ballerino e coreografo e la sua compagna sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia ha annunciato al popolo di Instagram di aver avuto un maschietto: il nome scelto è Gabriel, ed è nato il 29 agosto alle 13.48. Mamma e bambino stanno bene, ed è stata la Lazzari poi a svelare il peso del bambino al momento della nascita, scrivendo: “3.950 g di amore puro”.

Anche Keldi ha svelato qualche dettaglio del parto attraverso i social: “Grazie per tutti i vostri messaggi calorosi”, ha scritto il coreografo nelle stories, “Charlotte e Gabriel stanno bene e sono in buone mani”, ha esordito. “Grazie a tutto il personale, infermieri e ostetriche che con la loro professionalità e preparazione ci hanno fatto sentire veramente a casa”, ha poi aggiunto.

Kledi Kadiu papà per la seconda volta: è nato Gabriel

Gabriel Kadiu è nato presso l’Ospedale Infermi di Rimini, la città in cui il ballerino e la famiglia vivono. Su Instagram continuano a fioccare complimenti e congratulazioni per la nascita del secondogenito: ricordiamo che Kledi e Charlotte hanno già una figlia, Lea. L’annuncio della gravidanza è arrivato lo scorso febbraio. In quell’occasione, la coppia aveva rivelato sui social: “La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo”. Oggi quel giorno tanto atteso è arrivato: la coppia si gode, ora, questi primi momenti insieme al piccolo nuovo arrivato.

