Kledi, la malattia del figlio Gabriel e come sta ora/ “E’ stato un calvario che ci ha messi a dura prova”

Kledi Kadiu e la malattia del figlio Gabriel: “Vogliamo condividere questa cosa per dare forza ad altri genitori”

Kledi Kadiu ha parlato nei mesi scorsi della malattia del figlio Gabriel nel corso di una intervista concessa a Verissimo. Intervenuto nel programma di Silvia Toffanin, il ballerino ha raccontato il calvario affrontato negli ultimi tempi, anche se le cose fortunatamente sembrano andare in direzione positiva. Le difficoltà sono state tante e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi non ne ha fatto mistero parlando su Canale 5: “Vogliamo condividere questa cosa per dare forza ad altri genitori: in piena notte notai qualcosa di molto strano nel bambino e siamo andati in pronto soccorso. Nel giro di un’ora sono successe tantissime cose”.

Kledi è poi entrato nel dettaglio dell’accaduto: “È stato l’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto” ha confidato Kadiu rassicurando sulle condizioni del figlio.

Kledi Kadiu e il rapporto con la moglie e il figlio: “Ci siamo supportati reciprocamente”

Quanto vissuto ha spinto il ballerino albanese e la moglie a cogliere l’accaduto e dare forza alle famiglie che si ritrovano a fare i conti con problemi di salute dei figli. E nel corso di una intervista concessa a Verissimo Kledi Kadiu ha lanciato un importante messaggio dopo aver vissuto da vicino la malattia del figlio Gabriel, periodo nel quale ha avuto la possibilità di rafforzare anche il rapporto con la moglie: “È stato un problema abbastanza delicato e io penso che, al di là della scienza che evolve, l’amore sia la migliore medicina per lui, adesso lui sta meglio e devo dire che in quei momenti io e mia moglie Charlotte Lazzari ci siamo supportati reciprocamente”.

Un rapporto quello tra l’ex Amici e la moglie che si è sviluppato in tempi non così rapidi: “Ci sono voluti due mesi e mezzo per far scattare il primo bacio, di lei mi ha colpito tutto, non solo la bellezza ma anche la saggezza”.











