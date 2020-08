Kobe Bryant avrebbe compiuto oggi 42 anni/ Black Mamba, ricordo in un giorno speciale

Oggi, 23 agosto, il campione dell’Nba, Kobe Bryant, avrebbe compiuto 42 anni. Il Black Mamba, come veniva denominato, non potrà però festeggiarlo con i suoi milioni di fan e soprattutto con la sua famiglia poichè il 26 gennaio scorso è morto insieme alla piccola figlia Gianna di appena 7 anni e ad altre sette persone che si trovavano con loro sull’elicottero schiantatosi nei pressi di Los Angeles. Si tratta del primo compleanno del campione dei Lakers ma oggi non sarà l’unico giorno in cui Kobe verrà ricordato dal momento che domani sarà celebrato il Kobe Bryant Day. Si tratta di un evento organizzato dalla Orange County dove il Black Mamba viveva con la famiglia. Un giorno speciale che viene celebrato ogni anno dal 2016, ovvero da quando il grande campione poi divenuto leggenda decise di ritirarsi. E così il 24/8/2020 diventerà una data memorabile anche in onore dei numeri presenti sulla maglia del fuoriclasse indimenticato indossata nella prima e nella seconda parte della sua carriera, ovvero 8 e 24, cioè 24 agosto, appunto. E così domani diventerà a tutti gli effetti il giorno della memoria ma al tempo stesso del dolore per via della sua prematura e drammatica scomparsa che ha segnato i fan di tutto il mondo che lo stimavano non solo per le capacità dimostrate in campo ma anche e soprattutto per la sua personalità inimitabile.

KOBE BRYANT AVREBBE COMPIUTO OGGI 42 ANNI: IL RICORDO

Sono trascorsi sette mesi dalla morte di Kobe Bryant ma il ricordo resta ancora vivo. Nel corso della sua carriera il campione Nba conquistò ben cinque titoli, segnò in tutto 33.643 punti e fu due volte olimpionico. Le sue giocate erano un mix perfetto di talento e individualismo sfrenato, sempre caratterizzato dal grande carisma. Cresciuto per sette anni in Italia, Kobe aveva imparato l’italiano amando follemente il nostro Paese. Michelle Steel, rappresentante del consiglio di Orange County e tifosa dei Lakers di lunga data, come riferisce Corriere della Sera ha voluto ricordare il campione scomparso prematuramente e che oggi avrebbe festeggiato i suoi primi 42 anni: “Kobe era un prezioso membro della nostra comunità e ha ispirato tanti uomini e donne a inseguire i propri sogni senza mollare mai”. Le celebrazioni di domani avranno l’obiettivo di portare avanti la grande eredità lasciata da Kobe, “incoraggiando a costruire comunità, aiutando i giovani in difficoltà a inseguire i propri sogni, e a vivere secondo le parole di Bryant: “La cosa più importante è provare a ispirare gli altri, così che possano essere grandi in qualsiasi cosa vogliano fare””.



© RIPRODUZIONE RISERVATA