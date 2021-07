Koulibaly al PSG?/ Calciomercato news, arriva l’offerta ma il Napoli resiste

CALCIOMERCATO NEWS, ARRIVA LA PROPOSTA

Il Napoli è al lavoro su alcuni movimenti in uscia in questa fase del calciomercato estivo e nell’elenco dei possibili partenti figura anche il nome di Kalidou Koulibaly. Il senegalese classe 1991 ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 ma la mancanza di proposte concrete come quella del Chelsea di qualche tempo fa starebbero convincendo il patron De Laurentiis a trattenerlo. Tuttavia, intervenuto durante Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Ciro Venerato ha rivelato: “Ho delle conferme ufficiali per quello che concerne Kalidou Koulibaly. Il Psg ha offerto alla società azzurra una somma pari a 40 milioni di euro. La risposta di Aurelio De Laurentiis è stata negativa. Il club campano ne chiede molti di più per cedere il giocatore senegalese. L’offerta è stata rifiutata dal Napoli.”

CALCIOMERCATO NEWS, GLI AZZURRI NON CI STANNO

Il trentenne Koulibaly ha sempre dimostrato di essere un elemento fondamentale per il Napoli garantendo ottime prestazioni anche nella passata stagione e 40 milioni non dovrebbero essere dunque sufficienti per lasciarlo andare. Se il Paris Saint-Germain, come di consueto ben attento alle situazioni dei talenti che militano nel nostro campionato, vorrà realmente aggiudicarselo allora dovrà tornare a parlarne con gli azzurri alzando la posta con un’offerta più gradita alla dirigenza partenopea e che consenta loro di reinvestire quel denaro sul mercato nell’immediato futuro.

