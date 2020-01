Koulibaly via dal Napoli?/ Calciomercato, il Psg è pronto a offrire 70 milioni

Kalidou Koulibaly via dal Napoli? Questo è un possibile scenario di calciomercato per quanto riguarda la squadra partenopea. La Gazzetta dello Sport ha lanciato la nuova indiscrezione, secondo la quale il Psg sarebbe pronto a investire 70 milioni di euro sul centrale senegalese: di certo i campioni di Francia negli ultimi anni sono sempre venuti nella nostra Serie A a fare acquisti, si pensi per esempio al doppio colpo Thiago Silva-Ibrahimovic o alle firme di Cavani e Lavezzi, di Pastore e Marquinhos (per non parlare di Verratti). Koulibaly sta vivendo una stagione poco felice: prima qualche prestazione sotto il par (soprattutto per un difensore del suo livello), poi l’infortunio che lo ha costretto ai box nel momento in cui la squadra avrebbe avuto più bisogno di lui. Oggi dunque il senegalese potrebbe partire: punto fermo del progetto di Carlo Ancelotti, che ne aveva chiesto e ottenuto la conferma un anno e mezzo fa, entro la fine del calciomercato invernale potrebbe invece lasciare la maglia azzurra anche se l’operazione sembra essere più per giugno. Staremo comunque a vedere quello che succederà…

KOULIBALY VIA DAL NAPOLI? I SOSTITUTI

Qualora Kalidou Koulibaly dovesse andare via dal Napoli, non sarebbero ancora concreti i nomi per sostituirlo. Per adesso, prevale la soluzione interna: Kostas Manolas, arrivato la scorsa estate, sarebbe il naturale leader della difesa come già sta succedendo ora con il senegalese fuori dai giochi, e al suo fianco potrebbe essere definitivamente lanciato quel Sebastiano Luperto che, uscito dal settore giovanile, ha già dimostrato di poter essere titolare nel reparto arretrato della squadra. Da valutare invece la situazione di Nikola Maksimovic, elemento che potrebbe anche essere sacrificato sul calciomercato per una rivoluzione del reparto arretrato, per guadagnare un altro tesoretto e per liberare spazio nella lista dei 25; sicuramente andrà via Lorenzo Tonelli, che non rientra nei piani della società e già in questa sessione invernale di calciomercato era stato dato vicino al ritorno alla Sampdoria, prima che la trattativa si fermasse.

