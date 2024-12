Dal risultato finale non si direbbe, ma l’avvio di Borussia Dortmund Barcellona è stato tutt’altro che ricco di grandi spunti. Anzi i primi minuti sono stati abbastanza statici, con due squadre che prima di tutto volevano studiare l’avversario alla ricerca del momento giusto per colpire. In una situazione simile però, non è detto che poi il match si sblocchi come è successo oggi. Questo perché serve talento e anche visione, come vedremo poi da certi campi portati da Flick.

La partita termina con un emozionante 2-3, in una partita ricca di intensità e qualità tecnica. Dopo l’1-1 iniziale, i blaugrana tornano avanti grazie a Ferran Torres, che sfrutta al meglio un’azione corale orchestrata da Dani Olmo, finalizzando con un tocco preciso sotto porta.

VIDEO BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA, IL SECONDO TEMPO

Il Borussia, però, non si arrende e trova ancora una volta il pareggio con Guirassy, autore di una doppietta personale. L’attaccante, sempre nel posto giusto al momento giusto, approfitta di una disattenzione difensiva per infilare il portiere con un colpo ravvicinato che non lascia scampo.

Entrambe le squadre hanno cercato fino all’ultimo di portare a casa i tre punti, ma la parità non si è più spezzata. Questo pareggio lascia aperti i giochi nel girone, con Dortmund e Barcellona che mostrano tutto il loro potenziale offensivo ma anche qualche lacuna in fase difensiva.

