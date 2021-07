Kovacic al Milan?/ Calciomercato news, ipotesi di scambio col Chelsea per Kessie

CALCIOMERCATO NEWS, KOVACIC E BAKAYOKO AL MILAN

Il Milan sta lavorando su più fronti in questi giorni di calciomercato estivo ed in particolare a centrocampo vorrebbe riportare in Lombardia Tiémoué Bakayoko, di proprietà del Chelsea e lo scorso anno in prestito al Napoli. Secondo quanto rivelato dalla redazione di calciomercatonews.com, i rossoneri, dopo gli acquisti fortunati di Tomori e Giroud, potrebbero avere dei nuovi contatti con i londinesi proprio in questo senso anche a causa dell’interesse dei Blues nei confronti di Franck Kessie, il cui contratto è attualmente in scadenza al termine della prossima stagione, ovvero nel giugno del 2022. Nel caso in cui il Milan dovesse incontrare delle difficoltà nel prolungare il rapporto con il mediano, su cui mister Pioli vorrebbe assolutamente continuare a puntare, il Chelsea è pronto a farsi avanti per aggiudicarselo e per arrivare al suo scopo potrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino di un altro calciatore molto gradito ai rossoneri, ovvero Mateo Kovacic. Già accostato in passato al club di Milanello, Kovacic ha giocato in Serie A con i cugini dell’Inter tra il 2013 ed il 2015.

CALCIOMERCATO NEWS, KESSIE AL CHELSEA

Le possibilità di vedere Mateo Kovacic al Milan sono dunque direttamente proporzionali all’eventuale approdo di Kessie al Chelsea. Nella passata stagione, culminata con la vittoria della Champions League, Mateo Kovacic ha collezionato 42 presenze complessive tra campionato e coppe varie a cui si aggiungono pure due assist vincenti forniti ai suoi compagni. In ogni caso il Milan continuerà a cercare di riportare Bakayoko in rossonero dopo l’annata fortunata vissuta tra il 2018 ed il 2019.

