Kristen Stewart/ Che fine ha fatto l’attrice che interpretò Bella Swan in Twilight?

Che fine ha fatto Kristen Stewart? I fan di tutto il mondo se lo chiedono e richiedono da quando l’attrice ha smesso i panni di Bella Swan, la protagonista della saga Twilight. Una domanda lecita, soprattutto alla luce della scelta della Stewart di non avere un proprio profilo social e di non condividere molto della sua vita privata. Per fortuna ci ha pensato la fidanzata Dylan Meyer a pubblicare un recente scatto che le vede insieme. “È il compleanno della mia persona preferita in assoluto e auguro a chiunque la quantità di bei sentimenti che provo verso di lei“, ha scritto, “È un viaggio veloce su questa Terra, passalo con qualcuno che ti ispiri a essere la miglior versione di te stessa e che illumini le tue qualità”. Clicca qui per guardare la foto di Kristen Stewart e Dylan Meyer. Da quanto ne sappiamo, le due attrici si frequentano dalla scorsa estate, in seguito alla fine della relazione fra Kristen e Stella Maxwell, durata due anni e piuttosto turbolenta. Nessuna notizia invece sulle nozze imminenti con la Meyer: come ricorda MTV, l’attrice ha già rivelato di pensare ai fiori d’arancio.

Kristen Stewart, chiusa nel personaggio di Bella Swan

Difficile per Kristen Stewart togliersi di dosso il ruolo di Bella Swan. L’attrice che per tanti anni ha fatto sognare i fan di tutto il mondo grazie ai film che l’hanno unita a Robert Pattinson, non ha di certo smesso di fare il suo mestiere. Anzi, di recente è diventata la protagonista di un film su Jean Seberg, dal titolo Seberg – Nel mirino e diretto da Benedict Andrews. La presentazione è già stata fatta nella scorsa edizione del Festival di Venezia, ma la pellicola è disponibile solo da pochi giorni sulla piattaforma Chili. “Quello che mi ha sempre interessato di lei era la sua forma estrema di compassione, la necessità di aiutare emarginati”, ha detto a Elle riguardo al suo nuovo personaggio, “Una carica umanitaria che non l’ha mai abbandonata. E per cui è stata demonizzata”. Oggi, venerdì 24 aprile 2020, Kristin Stewart ritornerà a rivestire i panni di Bella grazie a Italia 1: in prima serata andrà in onda Twilight Saga – Eclipse. Per quanto riguarda i suoi progetti futuri, l’artista ha già rivelato di essere pronta a guidare la macchina da presa per il suo debutto come regista, grazie a The Chronology of water, ispirato al libro omonimo di Lidia Yuknavitch. “Sì, prima devo concludere un paio di progetti da attrice che mi interessano”, ha sottolineato, “ma c’è già una bellissima sceneggiatura, devo impegnarmi sulla parte visiva, la più difficile, la vera sfida. Girerò non appena finirà l’emergenza pandemia, il cinema è fermo“. I prossimi anni quindi si concentrerà sul concludere tutti i lavori in sospeso come attrice e iniziare a studiare con serietà per diventare regista.

Foto, le immagini con Dylan Meyer





