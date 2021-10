Kristen Stewart: “Un Joker donna? Io ci sto”/ “Possiamo fare qualcosa di nuovo”

E se il prossimo attore ad interpretare Joker, il celeberrimo nemico di Batman, fosse una donna? Un’ipotesi che Kristen Stewart, nota attrice americana 31enne, divenuta famosa in particolare grazie a Twilight, non esclude a priori. Intervistata sull’argomento dai microfoni del magazine a stelle e strisce, Variety, la stessa ha infatti spiegato: “Amo l’energia che c’è dietro questa storia. Ma questo personaggio è stato già interpretato così bene in passato. Al solo pensarci, mi viene in mente che forse si potrebbe tentare qualcosa di diverso, ma di sicuro adoro quel gusto. Troviamo qualcos’altro, magari? Sono totalmente disposta ad interpretare una persona strana e spaventosa. Facciamo qualcosa di nuovo”.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 22 ottobre: Isabella Ricci assente?

Una vera e propria apertura, e chissà che a questo punto non possa essere messo in programma un nuovo capitolo di Batman che vedrebbe una reunion fra Roberto Pattinson, quello che interpreterà appunto il Pipistrello, e Kristen Stewart, coppia amatissima nel franchise dei vampiri. Sono diversi gli attori che nella storia hanno interpretato Joker, spesso e volentieri con risultati sensazionali. Si pensi ad esempio al recente e maestoso lavoro di Joaquin Phoenix, che ha vinto l’Oscar nel 2020 proprio per aver interpretato lo storico nemico dell’Uomo Pipistrello, ma anche al compianto Heath Ledger, gigantesco ne Il Cavaliere Oscuro, prima del suo decesso, e anch’esso premiato con la prestigiosa statuetta dall’Academy.

Federica Sciarelli legge messaggio con parolacce in tv "Ceppo di ca*zo"/ Video virale

PROSSIMO JOKER UNA DONNA? INTANTO SALE L’HYPE PER THE BATMAN

Ma come dimenticarsi di Jack Nicholson, Jared Leto e Mark Hamill, tutti attori che hanno vestito i panni dell’eccentrico cattivo in maniera egregia. Sono quindi maturi i tempi per una donna? Probabilmente sì, anche perchè recentemente nel mondo del cinema stiamo assistendo a rivisitazioni rivoluzionarie, come ad esempio la Maga Turchina interpretata da un uomo nel recente live action di Cenerentola, giusto per fare il primo esempio che ci viene in mente. Non ci resta quindi che attendere ulteriori indicazioni a riguardo, nel frattempo possiamo goderci il trailer dell’ultimo capitolo del Pipistrello, The Batman, presentato negli scorsi giorni al Dc FanDome 2021.

LEGGI ANCHE:

Jo Squillo e Raffaella Fico, lite al Grande Fratello Vip/ "Ditemi le cose in faccia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA