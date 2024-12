Federica Pellegrini e il percorso a Ballando con le stelle 2024: “Sono successe tante cose, ma sono felice”

Lo studio di Domenica In ha accolto oggi due protagonisti assoluti di Ballando con le stelle 2024. reduci dalla conquista della finale dopo l’ultima puntata vissuta da assoluti mattatori. Stiamo parlando di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, fianco a fianco quasi per caso ma ora concentrati al fine di conquistare il trionfo finale. A prendere la parola nello studio di Rai Uno è la campionessa che propone un excursus generale del suo percorso nel talent condotto da Milly Carlucci. “Non è stato facile, sono successe tante cose insieme ma non ci siamo mai fermati: un triste destino ci ha unito e ieri sera è stata una cosa davvero incredibile”.

Il percorso di Federica Pellegrini a Ballando con le stelle 2024 è certamente tra i più emblematici, significativi; una percezione che non riguarda unicamente gli spettatori, la giuria, ma lei stessa: “Sono state due settimane tostissime, ma Pasquale ragazzi… E’ la sua passione, la sua vita; con l’obiettivo della finale abbiamo dovuto recuperare tutte le coreografie, tanta roba. E’ bello vedere come tutto il grande lavoro venga fuori quindi sono davvero felice”. La campionessa ha poi aggiunto: “Per la prima volta nella mia vita affronto una sfida più con me stessa, un iniziare qualcosa in competizione con me stessa; sentivo che una piccola parte di me poteva essere portata o avere la voglia di esprimersi in questo modo. Proprio per questo ho accettato di partecipare a Ballando con le stelle 2024, è la prima esibizione – quella di ieri sera – che riguardo e mi piaccio”. Ovviamente non sono mancate le difficoltà per Federica Pellegrini ma, al netto di tutto, la conquista della finale vale decisamente tutte le emozioni spese. “E’ stato un percorso a tratti accidentato, doloroso e difficile; adesso sorrido di una cosa bella. Cedimenti emotivi? Ci sono stati, a tratti è stato anche un percorso solitario; poi pensavo di avere la soluzione e invece mi è scivolata dalle mani…”.

Federica Pellegrini e il ‘caso’ Angelo Madonia: “Mi aspettavo un avvicinamento da parte sua, invece…”

Sempre a Domenica In, Federica Pellegrini non poteva non essere incalzata anche a proposito del ‘caso’ Angelo Madonia a Ballando con le stelle 2024: “Non è stata una mia decisione, un po’ mi sono sentita a disagio perché non c’entravo nulla in quella discussione. Quella di Selvaggia Lucarelli era una semplice battuta… Quello che mi è dispiaciuto è stato sentir dire: ‘Questa non è la mia competizione’, mi è dispiaciuto tanto”. La campionessa ha poi ammesso: “Non abbiamo avuto modo di riparlare; mi aspettavo che da parte di Angelo ci fosse un avvicinamento dopo la puntata, invece non è stato così”.