Ku’damm 63 Una strada verso il domani 3/ Anticipazioni oggi 3 luglio: Helga tradirà il marito?

Ku’damm 63 Una strada verso il domani 3, anticipazioni oggi, 3 luglio

Ku’damm 63 Una strada verso il domani torna in onda su Rai3 con il terzo capitolo della saga che racconta la vita di Caterina Schollack e delle sue tre figlie Monika, Helga ed Eva alla Kurfürstendamm di Berlino. Le riprese della serie sono un po’ slittate e sono rimaste bloccate per via del lockdown ma alla fine ZDF è riuscita a confezionare il nuovo capitolo della miniserie che ci ha portato a spasso nella seconda metà degli anni ’50 e che da questa sera ci porterà nel 1963 per un totale di tre puntate da 95 minuti dirette da Sabine Bernardi e che Rai3 manderà in onda a partire da questa sera per concludersi poi il 9 e il 10 luglio. Ma cosa succederà in queste nuove puntate?

Spirito Libero, replica/ Anticipazioni oggi, 3 luglio: Alexandra riceve l'eredità..

Ku’damm 63, Helga tradirà il marito?

Dopo gli oscuri anni ’50, Ku’damm 63 Una strada verso il domani ci porta nel 1963 con i colori, la moda e la musica internazionale che porta una ventata di libertà coronata dalla visita di John F. Kennedy a Berlino Ovest. Ancora una volta le quattro protagoniste proveranno a tenere insieme questi cambiamenti ma anche i vincoli sociali che saranno complicati da snobbare. Quella più in difficoltà sembra essere Caterina che fatica ad adeguarsi al passare del tempo e che non si sente pronta a lasciare andare le sue figlie. Dopo l’incidente di Natale, Helga, sposata con Wolfgang, assume la direzione della scuola di ballo Galant, ma questo la porterà sulla stessa strada dell’affascinante argentino Armando, riuscirà a resistere alla sua passione? Anche per Eva le cose non vanno meglio e l’unica davvero felice sembra essere Monika, ma sarà tutto facile per lei?

LEGGI ANCHE:

Elisa di Rivombrosa, replica/ Anticipazioni puntata 3 luglio: la morte di Fabrizio...DOC NELLE TUE MANI 1° LUGLIO, REPLICA/ La crisi e le dimissioni di Andrea

© RIPRODUZIONE RISERVATA