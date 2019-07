KYRGIOS, PALLATA AL PETTO DI NADAL: VIDEO/ “C’ho mirato”. Rafa: “So difendermi”

Una pallata al petto di Rafa Nadal, peraltro senza chiedere scusa. Un affronto bello e buono quello orchestrato da Nick Kyrgios ai danni di uno dei giocatori più vincenti e rispettati del circuito. Solo uno dei tanti fuoriprogramma andati in scena ieri sul Campo Centrale di Wimbledon nel match di secondo turno vinto dal maiorchino in quattro set col punteggio di 6-3, 3-6, 7-6, 7-6. Il 24enne australiano, noto per il suo caratteraccio, in conferenza stampa non le ha mandate a dire:”Dite che avrei dovuto scusarmi per il passante che gli ho tirato addosso? E perché? Con tutti gli slam che ha vinto e con tutti i soldi che ha guadagnato non può prendersi una palla addosso? Ci ho proprio mirato, volevo colpirlo al petto, non ho proprio intenzione di scusarmi con lui”. Nel tennis non è raro mirare “alla figura” per impedire all’avversario sceso a rete di giocare una comoda voleé. Subito dopo è buona educazione scusarsi se si colpisce il rivale: Kyrgios non deve pensarla così…

KYRGIOS, PALLATA AL PETTO DI NADAL

Ma se Nick Kyrgios non ha mostrato alcun pentimento per la pallata che ha colpito Nadal al petto, rivendicando addirittura la scelta di “impallinare” il mancino di Manacor, come l’ha presa colui che dal bolide è stato raggiunto? In conferenza stampa lo spagnolo, che in campo è riuscito a mantenere il sangue freddo nonostante le provocazioni di Kyrgios, non si è scomposto, come riportato dal Corriere della Sera:”Non mi sono preoccupato per me, non è quello il problema. Ma quando tiri una palla così forte , in quella direzione il problema possono essere gli altri: l’arbitro, i giudici di linea, il pubblico. Non sai dove può andare a finire un tiro così. Sono un giocatore e so come proteggermi da un tiro così, ma se la palla finisce in un’altra direzione può colpire e far male a qualcuno”. Insomma, comunque la si pensi, una lezione di stile…

