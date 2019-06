La banda dei coccodrilli/ Su Italia 1 il film per le famiglie (oggi, 16 giugno 2019)

La banda dei coccodrilli verrà trasmesso oggi, 16 giugno 2019, a partire dalle ore 16 su Italia 1. Si tratta di una pellicola è stata realizzata in Germania nel 2009 con la regia di Christian Ditter il quale si è occupato anche deliberazione dello sviluppo del soggetto nonché della trattamento della sceneggiatura in collaborazione con Martin Ritzenhoff. Nel cast di questa pellicola sono presenti numerosi attori abbastanza famosi anche in Italia come Nick Romeo Reimann, Leonie Tepe, Fabio Belicchi, Fabian Halbg, Manuel Steitz, Robin Walter e David Hurten.

La banda dei coccodrilli, la trama del film

Ora passiamo alla trama de La banda dei coccodrilli. Ci troviamo in una piccola cittadina tedesca dove un gruppo di ragazzi ha fondato la cosiddetta banda dei coccodrilli la quale si occupa di alcune vicende riguardanti il loro paese mettendo a disposizione della comunità alla loro capacità per quanto concerne l’investigazione e soprattutto grazie al loro coraggio. Hannes è un giovane ragazzo di questa cittadina che da sempre ha come principale obiettivo quello di riuscire ad entrare nella banda e per fare questo deve e superare una prova che prevede il recupero di una catenella che è stata posizionata sull’estremità di un tetto di una fabbrica ormai in disuso da diversi anni. Il ragazzo si mette immediatamente all’opera ma suo malgrado deve fare i conti con la fatiscenza della struttura il che lo fa praticamente scivolare rimanendo sospeso in aria mentre un suo caro amico disabile che lo stava osservando comodamente da casa sua attraverso il telescopio rendendosi conto della difficoltà nel momento dell’amico decide di contattare i pompieri i quali prontamente arrivano presso la location indicata.

Mentre i pompieri preparano la struttura per raccogliere il ragazzo nel caso si lasciassi andare quest’ultimo riesce a recuperare la catenella il che gli permette di superare la prova e finalmente entrare nella banda. Ben presto per lui e per gli altri componenti del gruppo ci sarà modo di mettere in bella mostra le proprie capacità ed in particolare di riuscire a scoprire chi c’era dietro ai tre motociclisti che stanno mettendo a segno una serie di furti in case del quartiere dove lo stesso Hannes vive.

Tra l’altro per quanti riusciranno in questa impresa ci sarà una bellissima ricompensa di €1000 il che sarebbe una buona cosa soprattutto per lo stesso Hannes il quale deve fare i conti con una certa difficoltà economica della propria famiglia. Naturalmente questa sarà soltanto una delle tante missioni che vedrà come protagonisti La banda dei coccodrilli ormai specializzati nel investigare per qualsiasi genere di esigenza.

