La battaglia di Hacksaw Ridge/ Su Canale 5 il film con Vince Vaughn (oggi, 14 giugno)

La battaglia di Hacksaw Ridge animerà la serata di oggi, venerdì 14 giugno, alle ore 21:30 va in onda su Canale 5. Si tratta di un film di guerra del 2015 diretto da Mel Gibson, che con questo film ha rilanciato definitivamente la propria carriera. Il protagonista principale del film è Andrew Garfield, qui alla sua prima pellicola importante e che successivamente ha avuto modo di lavorare anche con Martin Scorsese in “Silence”. Del cast fanno parte anche Vince Vaughn e Sam Worthington, solo per citare alcuni nomi noti nell’ambito di Hollywood. La produzione di questa pellicola, la cui sceneggiatura è frutto dell’opera del duo composta da Andrew Knight e Robert Schenkkan, ha visto impegnate diverse case di produzione, tra cui le più importanti sono senza dubbio la Icon Productions e la Cross Creek Pictures. Una menzione particolare va fatta per la colonna sonora, che è stata curata da Rupert Gregson-Williams, uno degli allievi del grande Hans Zimmer. Vediamo ora insieme la trama di questa pellicola.

La battaglia di Hacksaw Ridge, la trama del film

All’inizio de La battaglia di Hacksaw Ridge lo spettatore conosce subito il personaggio su cui è incentrata la storia, ovvero Desmond Doss, ragazzo crescito secondo i dettami della chiesa cristiana avventista del settimo giorno, assai legato al comandamento che dice di non uccidere. A 23 anni Desmond incontra una giovane infermiera di nome Dorothy: se ne innamora e le confida che il suo sogno è quello di fare il medico. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, Desmond vuole andare al fronte, ma come soccorritore militare. Ciò provoca delle tensioni con il padre, veterano della Grande Guerra: tuttavia Doss non recede dalla sua decisione e prima di partire chiede a Dorothy di sposarlo, con lei che accetta entusiasta. Entrato nell’esercito, Doss deve superare diverse difficoltà legate al suo rifiuto di prendere in mano delle armi: viene emarginato dagli altri commilitoni e viene addirittura fatto oggetto di violenze fisiche. Ottenuta una licenza, torna a casa per sposarsi con Dorothy, ma viene arrestato a causa delle sue convinzioni pacifiste e accusato di insubordinazione. Deciso a non venire meno alle sue convinzioni, riesce a non essere condannato grazie all’intervent del padre. Successivamente Doss viene mandato a Okinawa insieme ai suoi commilitoni: qui nel corso della battaglia di Hacksaw Ridge si distingue per il salvataggio di quasi 100 compagni d’armi e per un coraggio che lo porta a rischiare la propria vita per riuscire a trarre in salvo il più alto numero di feriti possibili nel corso della cruenta battaglia che alla fine gli americani riescono a vincere. Una volta tornato a casa riceve la medaglia d’onore dalle mani del Presidente Truman e il film si conclude con lo spettatore che viene a conoscenza di come è proseguita la vita di Desmond Doss dopo la guerra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA