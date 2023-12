LA BELLA ESTATE/ Una storia di formazione ispirata al romanzo di Pavese

Una storia di formazione ben diretta e ben interpretata, compito non facile soprattutto quando ci si misura con un romanzo di Cesare Pavese. La bella estate è il terzo lungometraggio diretto da Laura Luchetti, già apprezzata per Fiore Gemello: un’opera che merita un’occasione per diversi motivi, a partire dal grande lavoro di scrittura cinematografica. Il film è ora disponibile in DVD e Blu-ray con Plaion Pictures e Lucky Red.

SINOSSI – Torino, 1938. A Ginia, che si è appena trasferita in città dalla campagna, il futuro sembra offrire infinite possibilità. Come tutte le ragazze della sua età vorrebbe innamorarsi, e trova il suo uomo in un giovane pittore. A condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien è Amelia: poco più grande, sensuale e provocante, è diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua, e pronta a scuotere le sue certezze. Divisa tra il senso del dovere e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia è travolta da emozioni a cui non osa dare un nome. Durante la sua “bella estate” si arrende finalmente ai propri sentimenti, celebrando il coraggio di essere se stessa.

Presentato all’ultimo Festival di Locarno, La bella estate vanta un cast ricco di giovani promesse: Yile Yara Vianello, Deva Cassel, Nicolas Maupas, Alessandro Piavani, Adrien Dewitte, Cosima Centurioni, Gabriele Graham Gasco. Grande complicità, ma soprattutto un’ottima direzione da parte di Laura Luchetti, che ha dimostrato ancora una volta il suo incredibile talento.

