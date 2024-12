Lo specchio della vita, diretto da Douglas Sirk

Sabato 14 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:00, il film drammatico del 1959 dal titolo Lo specchio della vita.

La pellicola è un remake dell’omonimo film di John M. Stahl del 1934 ed è diretta dal noto regista Douglas Sirk, film maker che ha curato le riprese di lungometraggi entrati nella storia del cinema, tra cui Magnifica ossessione (1954), e che qui troviamo nel suo ultimo lavoro per il grande schermo. La colonna sonora è, invece, stata realizzata dal celebre compositore Frank Skinner, che aveva già collaborato con il regista in Elena paga il debito (1951), Vedovo cerca moglie (1951) e Non c’è posto per lo sposo (1952).

La protagonista del film Lo specchio della vita è interpretata dall’affascinante Lana Turner, considerata una delle star più importanti dell’epoca d’oro di Hollywood, diventata famosa durante gli anni ’40 con film quali Il dottor Jekyll e Mr. Hyde (1941), Le fanciulle delle follie (1941) e Se mi vuoi sposami (1941).

Al suo fianco l’attore di origini messicane John Gavin, che aveva già lavorato con Sirk l’anno precedente in Tempo di vivere (1958).

Nel cast del film Lo specchio della vita anche una giovanissima Sandra Dee, che proprio in quegli anni aveva debuttato al cinema con lavori come Quattro donne aspettano (1957) e Come sposare una figlia (1958), e l’attrice Susan Kohner, in uno dei lavori più importanti della sua brevissima carriera.

La trama del film Lo specchio della vita: uno spaccato d’America, con conflitti razziali e di classe

Lo specchio della vita racconta la storia di Lora, una donna che, rimasta vedova, si trova a doversi prendere cura da sola di sua figlia Susy, una bambina di appena 6 anni, ma che in realtà non riesce a pensare ad altro che alla possibilità di diventare famosa lavorando nel mondo della pubblicità.

Riuscire a conciliare i suoi doveri materni con la carriera, però, è davvero molto difficile ma per fortuna in suo aiuto accorre Annie, una donna afroamericana che, con stupore della protagonista, ha una figlia bianca.

La donna si dimostra da subito molto abile con i bambini e con la gestione della casa, per questo motivo Lora le propone di iniziare a lavorare per lei come governante, mentre le loro due figlie cresceranno come sorelle.

Se da un lato Annie diventa una figura di riferimento per la bambina, dall’altro Lora continua a inseguire la sua carriera e incontra un fotografo che dal primo momento dimostra un forte interesse nei suoi confronti.

Lora, però, non è ancora pronta ad iniziare una nuova relazione, mentre il suo agente la spinge ad accettare le attenzioni dell’uomo per sfruttarle a suo favore in campo lavorativo.

La protagonista si troverà, così, di fronte ad una situazione che non avrebbe immaginato e che detesta, ma per fortuna Annie sarà sempre al suo fianco, e lo stesso accadrà alle loro due figlie, nonostante la diversa estrazione sociale.