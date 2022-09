La Bouche chi sono? All’Arena 60 70 80 90 con “Be my lover”/ Successo mondiale e la morte di Melanie Thornton

La Bouche: gli anni ’90 rivivono all’Arena di Verona con “Be my lover”

La Bouche con la hit “Be my lover” tra i protagonisti di Arena 60 70 80 e 90, l’evento musicale presentato da Amadeus in prima serata su Rai1. La grande festa in musica con tutti i più grandi successi e le hit di quattro decadi vede tra gli indiscussi protagonisti anche il duo eurodance nato in Germania e conosciuto negli anni Novanta, composto originariamente da Melanie Thornton e Lane McCray. Il duo, nato musicalmente nel 1994 in Germania, raggiunge la grandissima popolarità nel 1995 grazie alla hit “Be my lover” con cui conquistano le classifiche di mezzo mondo. Non solo l’Italia e l’Europa, la loro canzone entra anche nella classifica americana Billboard raggiungendo la prima ambitissima posizione.

Un grandissimo successo per Melanie Thornton e Lane McCray che hanno collezionato una serie di hit: Sweet Dreams, I Love To Love, Fallin’In Love, You Won’t Forget Me, A Moment of Love e S.O.S.

La Bouche, la morte della cantante Melanie Thornton

Nonostante il grande successo, nel 2000 Melanie Thornton decide di lasciare La Bouche per intraprendere una carriera solista. La vita della cantante però viene interrotta poco dopo. Una vera e propria tragedia per la voce di “Be my lover” che muore in un tragico incidente aereo a causa dello schianto del volo Crossair 3597 nei pressi della cittadina svizzera di Bassersdorf, a pochi chilometri da Zurigo. Un grave lutto per il duo e per Lane McCray. Un anno dopo la scomparsa di Melanie Thornton viene pubblicato un suo brano inedito e postumo dal titolo “In Your Life”.

Oggi la carriera musicale de La Bouche prosegue, visto che il duo è ancora attivo dal punto di vista artistico. Lane McCray, infatti, non ha mai smesso di cantare e portare in giro la musica del duo che dal 2015 può contare sulla voce di Lane McCray.

