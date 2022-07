La Brea 2 ci sarà?/ Anticipazioni: il finale della prima stagione “conferma” sequel

La Brea 2 ci sarà? Confermato il sequel firmato NBC

La Brea 2 ci sarà? E’ la domanda che assilla da tempo gli appassionati della famosa serie tv firmata NBC, in onda in seconda serata su Italia 1. Ebbene già questa sera, mercoledì 27 luglio, il pubblico della fiction riceverà conferme importanti in questo senso. Infatti già dal finale sorprendente della prima stagione si evince che i nostri protagonisti torneranno prossimamente con una seconda stagione. La conferma, ad ogni modo, è arrivata anche da parte della produzione che ha rinnovato la serie con nuovi episodi, in onda già dal prossimo settembre negli Stati Uniti.

La Brea 2 torna a settembre ma negli Stati Uniti

Non è chiaro, tuttavia, quando il mistery drama approderà in Italia. Di certo, se uscirà tra la fine dell’estate e l’autunno negli Stati Uniti, per vederlo sulle nostri rete occorrerà qualche mese in più. Indipendentemente da questo, il pubblico può tirare un bel sospiro di sollievo. In molti temevano che La Brea, la serie creata e prodotta da David Appelbaum, potesse terminare questa sera con la decima puntata. Invece l’appuntamento di oggi sarà solo il finale della prima stagione. Non resta dunque che godersi il gran finale e poi pensare a La Brea 2, che almeno negli USA vedrà la luce.

